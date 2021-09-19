Антон Савлепов впервые поделился подробностями свадьбы с Ириной Горбачевой

19 сентября 2021 14:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Антон Савлепов впервые поделился подробностями свадьбы с Ириной Горбачевой
Солист группы "Агонь" Антон Савлепов
социальная сеть Instagram

Не так давно стало известно о романтических отношениях фронтмена группы "Агонь" Антона Савлепова и киноактрисы Ирины Горбачевой. Более того, пара даже успела тайно пожениться!

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В недавнем интервью исполнитель рассекретил некоторые подробности личной жизни, так как поклонники и пресса, по его словам, распространяли очень много не верной информации.

Так, артист признался, что дважды делал предложение своей избраннице. Первый раз оно прозвучало по телефону, так как влюбленные находились в разных странах, а второй раз мужчина уже в романтической обстановке попросил актрису стать его женой.

Когда она приехала в Киев, я позвал музыканта-скрипача перед тем, как мы подали заявление, он пришел к нам в гостиницу и начал играть красивые мелодии. Я встал на колено и подарил обручальное кольцо,
‒ вспоминает музыкант.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева / социальная сеть Instagram

Свадьба пары состоялась 21 марта этого года. На торжестве были только самые близкие друзья и родственники Антона и Ирины. И хоть празднование было достаточно скромным, этот день пара запомнит на всю жизнь.

Один из самых счастливых дней в моей жизни! Мы веселились, классно проводили время,
‒ с улыбкой заявил Савлепов.

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Молодые люди опровергли версию о том, что бракосочетание состоялось в Турции. Отмечали радостное событие в Украине.

Средства массовой информации делали очень много версий о нашей свадьбе. Они были все ложные, абсурдные и очень смешили нас, поэтому мы решили поддержать общее комедийные настроение и сфотографировались с ребенком,
‒ добавил артист.

Напомним,

Антон Савлепов и Ирина Горбачева / социальная сеть Instagram
 

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