Орел и Решка. Чудеса света: ведущая впервые в жизни встретила рассвет на воздушном шаре
Анфиса Черных из сезона «Чудеса света» (Новый канал) побывала в африканской пустыне Намиб.
В рассветных лучах пустыня Намиб – особое удовольствие для глаз. Все вокруг окутано утренней пеленой и разукрашено самыми нежными цветами, – рассказала Анфиса. – В такие моменты кажется, что в мире больше никого нет – только ты и величественные скалы на расстоянии вытянутой руки. Мы пролетали настолько близко к скалам, что создавалось впечатление, будто их можно потрогать! В какой-то момент я даже думала, что мы врежемся.
Пока вы парите в небе, организаторы вычисляют точку, куда приземлится шар, чтобы красиво встретить туристов – накрывают роскошный стол прямо посреди пустыни.
Это был первый воздушный шар в моей жизни. Желаю каждому пережить такой опыт и увидеть то, что и я! Это чудо, и я желаю каждому это чудо пережить, – отметила ведущая тревел-шоу.
Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» – в 11:00 на Новом канале!
Напомним,