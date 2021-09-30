Орел и Решка. Чудеса света: ведущая впервые в жизни встретила рассвет на воздушном шаре

Эксклюзив 30 сентября 2021 17:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Чудеса света: ведущая впервые в жизни встретила рассвет на воздушном шаре
Ведущая Орел и Решка. Чудеса света Анфиса Черных
пресс-служба Нового канала

Анфиса Черных из сезона «Чудеса света» (Новый канал) побывала в африканской пустыне Намиб.

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Намиб – вторая по величине пустыня в мире. Ее дюны – одни из самых высоких. Это место – рай для интровертов, бескрайнее чудо света, где идеально побыть наедине с самим собой. В этом убедилась ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Чудеса света», которое по субботам показывает Новый канал, Анфиса Черных. Она полюбовалась Намибом с высоты птичьего полета, встретив рассвет на воздушном шаре.

В рассветных лучах пустыня Намиб – особое удовольствие для глаз. Все вокруг окутано утренней пеленой и разукрашено самыми нежными цветами, – рассказала Анфиса. – В такие моменты кажется, что в мире больше никого нет – только ты и величественные скалы на расстоянии вытянутой руки. Мы пролетали настолько близко к скалам, что создавалось впечатление, будто их можно потрогать! В какой-то момент я даже думала, что мы врежемся.

Пока вы парите в небе, организаторы вычисляют точку, куда приземлится шар, чтобы красиво встретить туристов – накрывают роскошный стол прямо посреди пустыни.

Это был первый воздушный шар в моей жизни. Желаю каждому пережить такой опыт и увидеть то, что и я! Это чудо, и я желаю каждому это чудо пережить, – отметила ведущая тревел-шоу.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» – в 11:00 на Новом канале!

Напомним,

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