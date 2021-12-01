МАСКА 2 сезон: Олег Винник признался, есть ли у него дети
Какую правду раскрыл Олег Вининк в эфире проекта «МАСКА»?
Оля Полякова склонялась к последней, ведь для своего нового выступления герой выбрал композицию Delilah, любимую песню Иво Бобула, о чем он сам заявлял в эфире шоу «Співають всі!»
Чтобы рассекретить персонажа, звездные детективы задали ему вопрос, есть ли у него жена. Участник отметил, что может назвать себя семейным Тигром. Тогда Оля Полякова и NK | Настя Каменских захотели поинтересоваться, есть ли у участника дети, то есть тигрята, но этот вопрос «подбивали» задать Олега Винника.
А что оно мне даст? Ну скажет он – есть, а я откуда знаю их всех, тигрят, – сказал Олег Винник, но потом сдался под напором коллег. – Очень нестандартный вопрос – у тебя есть тигрята?
Тигрята? Есть, – отметил Винник. – Есть тигрята.
Напомним,