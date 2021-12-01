МАСКА 2 сезон: Олег Винник признался, есть ли у него дети

Какую правду раскрыл Олег Вининк в эфире проекта «МАСКА»?

Сергей Бабкин, Егор Крутоголов, Фагот, Тарас Цимбалюк, Сергей Притула, Александр Педан, Иво Бобул – какие только версии, кто может скрываться в образе мужественного Тигра, не предлагали детективы шоу «МАСКА» на канале «Украина».

Оля Полякова склонялась к последней, ведь для своего нового выступления герой выбрал композицию Delilah, любимую песню Иво Бобула, о чем он сам заявлял в эфире шоу «Співають всі!»

Чтобы рассекретить персонажа, звездные детективы задали ему вопрос, есть ли у него жена. Участник отметил, что может назвать себя семейным Тигром. Тогда Оля Полякова и NK | Настя Каменских захотели поинтересоваться, есть ли у участника дети, то есть тигрята, но этот вопрос «подбивали» задать Олега Винника.

А что оно мне даст? Ну скажет он – есть, а я откуда знаю их всех, тигрят, – сказал Олег Винник, но потом сдался под напором коллег. – Очень нестандартный вопрос – у тебя есть тигрята?

Певец Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Но Тигр решил перехитрить артиста и задал ему аналогичный вопрос. Стоит отметить, что Олег Винник не комментирует свою личную жизнь, и его ответа с нетерпением ждал весь зал.

Тигрята? Есть, – отметил Винник. – Есть тигрята.

Певец Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Тогда Оля Полякова решила уточнить, много ли, но этот вопрос звездный детектив гипершоу «МАСКА» уже оставил без ответа.

Напомним,