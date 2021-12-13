Как выглядит Мисс Вселенная 2021: фото

13 декабря 2021 16:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как выглядит Мисс Вселенная 2021: фото
Мисс Вселенная 2021: титул получила представительница Индии
кадр из видео

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2021» стала Харнааз Сандху из Индии!

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В Израиле прошлой ночью отгремел конкурс «Мисс Вселенная-2021». Корону забрала представительница Индии, таким образом титул вернулся в страну спустя 21 год.

Второе место заняла представительница ЮАР, а на третьем оказалась конкурсантка из Парагвая. 

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Харнааз Сандху впервые приняла участие в конкурсе красоты в 17 лет, она занимается актерским мастерством и уже имеет на своем счету несколько профессиональных работ.

Мисс Вселенная 2021: титул получила представительница Индии / harnaazsandhu_03

Девушка рассказала, что в годы своего взросления ей часто приходилось противостоять издевательствам.

Она считает себя интровертом, главной вдохновительницей назвала свою маму. 

Мисс Вселенная 2021: титул получила представительница Индии / harnaazsandhu_03

Давайте прекратим сравнивать себя с другими и поговорим о более важных вещах, которые происходят во всем мире. Я думаю, то, что вам нужно сделать для себя — это выйти из тени, потому что вы уже являетесь героями. Я верила в себя, и поэтому стою здесь сегодня,
 — сказала 21-летняя актриса во время короткого интервью.

Мисс Вселенная 2021: титул получила представительница Индии / harnaazsandhu_03

Мисс Вселенная 2021: титул получила представительница Индии / harnaazsandhu_03

Напомним,

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