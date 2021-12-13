Как выглядит Мисс Вселенная 2021: фото
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2021» стала Харнааз Сандху из Индии!
Второе место заняла представительница ЮАР, а на третьем оказалась конкурсантка из Парагвая.
Девушка рассказала, что в годы своего взросления ей часто приходилось противостоять издевательствам.
Она считает себя интровертом, главной вдохновительницей назвала свою маму.
Давайте прекратим сравнивать себя с другими и поговорим о более важных вещах, которые происходят во всем мире. Я думаю, то, что вам нужно сделать для себя — это выйти из тени, потому что вы уже являетесь героями. Я верила в себя, и поэтому стою здесь сегодня,— сказала 21-летняя актриса во время короткого интервью.
Напомним,