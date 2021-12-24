Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов получил в подарок от одногруппниц картошку

Ведущий Кирилл Макашов рассказал, как он организовал романтический подарок одногруппницам.

В ожидании праздников все выбирают подарки родным, друзьям и коллегам по работе. Каждый переживает, чтобы презент не только понравился, был полезен, но и подарил приятные эмоции.

За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) ведущий тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» Кирилл Макашов рассказал, как в студенческие годы организовал романтический подарок одногруппницам.

На третьем курсе девушки устроили для парней моей группы подарок «ни о чем», – с улыбкой рассказывает ведущий. – Накупили в магазине какой-то картошки и приготовили. Мы поели ее перед парой, и все. Тогда я предложил одногруппникам: «Пацаны, нам нужно сделать так, чтобы девушкам стало стыдно за такой сюрприз».

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала

Парни решили пристыдить девушек креативно.

Мы взяли ключ от одной из аудиторий, – говорит Кирилл. – Накупили свеч, шариков, шампанского и тортиков. Свечи и шарики распределили по всему помещению. Посредине поставили стол с угощениями. Закрыли дверь. Девушек в аудиторию заводили по одной, с завязанными глазами.

Каждая садилась на стул и рассказывала, за что любит одногруппников.

Так мы провели воспитательную работу, – с улыбкой рассказывает ведущий. – Это сработало, и им действительно стало стыдно. В следующем году девушки подготовились лучше – подарили нам с ребятами поход в баню.

Ведущий Кирилл Макашов / instagram.com/makashovskiy

Напомним,