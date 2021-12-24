Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов получил в подарок от одногруппниц картошку
Ведущий Кирилл Макашов рассказал, как он организовал романтический подарок одногруппницам.
За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) ведущий тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» Кирилл Макашов рассказал, как в студенческие годы организовал романтический подарок одногруппницам.
На третьем курсе девушки устроили для парней моей группы подарок «ни о чем», – с улыбкой рассказывает ведущий. – Накупили в магазине какой-то картошки и приготовили. Мы поели ее перед парой, и все. Тогда я предложил одногруппникам: «Пацаны, нам нужно сделать так, чтобы девушкам стало стыдно за такой сюрприз».
Мы взяли ключ от одной из аудиторий, – говорит Кирилл. – Накупили свеч, шариков, шампанского и тортиков. Свечи и шарики распределили по всему помещению. Посредине поставили стол с угощениями. Закрыли дверь. Девушек в аудиторию заводили по одной, с завязанными глазами.
Так мы провели воспитательную работу, – с улыбкой рассказывает ведущий. – Это сработало, и им действительно стало стыдно. В следующем году девушки подготовились лучше – подарили нам с ребятами поход в баню.