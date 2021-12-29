Сергей Притула поделился воспоминаниями о зимних каникулах у бабушки и дедушки

29 декабря 2021 12:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сергей Притула поделился воспоминаниями о зимних каникулах у бабушки и дедушки
Ведущий Сергей Притула
пресс-служба Нового канала

Ведущий шоу Нового канала Сергей Притула рассказал, как колядовал в детстве.

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«Детство без гаджетов» – это, наверное, страшный сон для детей. В то же время, это лучшие воспоминания взрослых! Как проводил зимние каникулы ведущий шоу «Дети против звезд» и «Хто зверху?» Сергей Притула?

Якщо говорити про 80-ті, то це, дійсно, було дитинство без гаджетів. Ними і не пахло. Приставка Dendy чи тетріс вважались вершиною науково-технічого прогресу, – с улыбкой вспоминает ведущий Нового канала. – Під час зимових канікул і цього не було, тому що вони проходили в селі у бабусі з дідусем. Там розваги трішки відрізнялись від тих, якими їх бачить сучасне покоління дітей. Як багато снігу в селі, то спочатку треба було його порозкидати, щоб можна було ходити. Це вже непогана розвага! І ніякого примусу. Швидше, сприймалось, як «челендж». Ще у нас був ставок, який достатньо добре промерзав. Ми брали з хлопцями лопати, розчищали від снігу площу десь 10x20 чи 20x25, брали ковзани і ключки та грали в хокей. Зі снігу ліпили не тільки сніговиків, а справжні снігові фортеці. Потім всі ділились на дві команди і штурмували снігові будівлі опонентів.

Ведущий Сергей Притула / пресс-служба Нового канала
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Колядование на Рождество – особенный обряд. У Сергея Притулы еще и было «скрытое оружие».

На Різдво треба було з колядками обходити все село, для того, щоб впевнено крокувати у Новий рік, не просячи в мами з татом кишенькових грошей, – рассказывает он. – Коли я пішов в музичну школу на клас акордеону, то це була взагалі тотальна перевага над іншими групами колядників. Усі просто співали, а ми це робили під супровід акордеону. То був шик і вищий клас!

Ведущий Сергей Притула / пресс-служба Нового канала
В то же время ведущий Нового канала убежден, что такой ритм и формат зимних каникул для современных детей не подойдет.

Справедливості заради, я не вважаю, що те, як ми проводили новорічні та різдвяні свята, потрібно якось проектувати на своїх дітей, – говорит Сергей. – Ми говоримо про абсолютно різні епохи. Це два зовсім різні світи в прямому і переносному сенсі.

Напомним, 

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