Павел Зибров поделился проверенным лайфхаком от похмелья
2 января 2021 11:33
Павел Зибров поделился проверенным лайфхаком от похмелья
пресс-служба канала Украина
За кулисами концерта-награждения лучших хитов года «Музыкальная платформа» на канале «Украина» певец Павел Зибров поделился действенными советами, как избавиться от похмелья после веселых гуляний.
Павел Зибров признается: несмотря на традиционное празднование Нового года для артистов на сцене, семейные посиделки никто не отменял. А чем в их семье привыкли угощаться?
Мені здається, у нас все традиційно: Олів’є ріжемо, але з домашніми продуктами, навіть горошок зі свого городу, має бути ікра червона і чорна, а також смачна рибка. Все смачне! З’їмо, не з’їмо, але все має бути!» – комментирует Павло Зибров за кулисами концерта «Музыкальная платформа».
Читайте такжеНоворічна МАСКА на каналі «Україна» - в шоу раскрыли личность под маской Бурого Медведя в костюме БелогоКроме того, артист рассказал, какая простая штука постоянно спасает его от похмелья.
Треба пити одну річ! Почав пити горілку – пий її. Не слід мішати. Це дійсно дієвий, перевірений спосіб», – отметил артист в интервью канала «Украина».
Напомним,