Павел Зибров поделился проверенным лайфхаком от похмелья Александр Кива

Александр Кива Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя» Все статьи автора...

Павел Зибров поделился проверенным лайфхаком от похмелья пресс-служба канала Украина

За кулисами концерта-награждения лучших хитов года «Музыкальная платформа» на канале «Украина» певец Павел Зибров поделился действенными советами, как избавиться от похмелья после веселых гуляний.