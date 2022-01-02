Павел Зибров поделился проверенным лайфхаком от похмелья

2 января 2021 11:33 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Павел Зибров поделился проверенным лайфхаком от похмелья
Павел Зибров поделился проверенным лайфхаком от похмелья
пресс-служба канала Украина

За кулисами концерта-награждения лучших хитов года «Музыкальная платформа» на канале «Украина» певец Павел Зибров поделился действенными советами, как избавиться от похмелья после веселых гуляний.

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Певец Павел Зибров признается: несмотря на традиционное празднование Нового года для артистов на сцене, семейные посиделки никто не отменял. А чем в их семье привыкли угощаться?

Мені здається, у нас все традиційно: Олів’є ріжемо, але з домашніми продуктами, навіть горошок зі свого городу, має бути ікра червона і чорна, а також смачна рибка. Все смачне! З’їмо, не з’їмо, але все має бути!» – комментирует Павло Зибров за кулисами концерта «Музыкальная платформа».

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Кроме того, артист рассказал, какая простая штука постоянно спасает его от похмелья.

Треба пити одну річ! Почав пити горілку – пий її. Не слід мішати. Це дійсно дієвий, перевірений спосіб», – отметил артист в интервью канала «Украина».

Напомним, 

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Павел Зибров советы похмелье

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