Дмитрий Дикусар рассказал, где состоится его следующая свадьба

Танцор и хореограф Дмитрий Дикусар стал гостем нового выпуска рубрики «Утро со звездой» в программе «Утро с Интером».

Среди партнерш Дмитрия Дикусара было много известных женщин. Некоторые совместные танцы даже заканчивались браком.

После свадебной церемонии в Бразилии с Ириной Билык и венчания в Грузии с хореографом Аленой Шоптенко – где Дмитрий планирует следующую свадьбу? Как еще он зарабатывает на жизнь? И чем его удивляют поклонницы?

Нередко девушки приходят на занятия по танцам к Дмитрию Дикусару, чтобы поближе с ним познакомиться. Как на это реагирует танцор?

Ко мне приезжают ученики из разных уголков Украины, – говорит Дмитрий. – Сейчас очень распространена такая тема, как сертификаты в подарок: я часто бываю подарком подругам на разные праздники. В основном это дни рождения. Иногда на девичники: я тогда сразу проговариваю, что раздеваться не буду – стриптиз я не танцую, это не те танцы. Изредка бывает, что кто-то попадает на урок танцев, сугубо чтобы познакомиться и найти какой-то контакт – это тоже видно, чувствуется и быстро пресекается. Я имею возможность заниматься или не заниматься с человеком.

Дмитрий Дикусар с Ириной Билык / пресс-служба канала Интер

Помимо хореографии, Дмитрий освоил еще одну профессию.

Я режиссер. Восемь лет отработал в Грузии режиссером-постановщиком – на их проекте «Танцуют все» и на семи сезонах «Танцев со звездами». Суммарно это примерно 600 постановок!» Он говорит, что готов снимать клипы и для украинских артистов, в том числе – для бывшей жены Ирины Билык: «Если у Иры возникнет такое желание, я всегда буду рад», - говорит танцор.

С Грузией Дмитрия связывают не только рабочие, но и личные воспоминания: «С Аленой Шоптенко мы венчались в церкви, которая считается самой высокой в Европе – она находится на высоте порядка 1700 м. Один из моих близких друзей сказал: «Ты должен жениться в Казбеги». Я спросил, что это. Он загадочно улыбнулся: «Ты будешь приятно удивлен»».

Дмитрий Дикусар с Аленой Шоптенко / пресс-служба канала Интер

Думал ли Дмитрий, где будет его следующая свадьба?

Это может быть где угодно, а может и не быть, – отшучивается хореограф.

Напомним,