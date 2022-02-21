Дмитрий Дикусар рассказал, где состоится его следующая свадьба

21 февраля 2022 12:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Дмитрий Дикусар рассказал, где состоится его следующая свадьба
Танцор и хореограф Дмитрий Дикусар
пресс-служба канала Интер

Танцор и хореограф Дмитрий Дикусар стал гостем нового выпуска рубрики «Утро со звездой» в программе «Утро с Интером».

Читайте также95-летняя королева Елизавета II заразилась коронавирусом
Среди партнерш Дмитрия Дикусара было много известных женщин. Некоторые совместные танцы даже заканчивались браком. 

После свадебной церемонии в Бразилии с Ириной Билык и венчания в Грузии с хореографом Аленой Шоптенко – где Дмитрий планирует следующую свадьбу? Как еще он зарабатывает на жизнь? И чем его удивляют поклонницы? 

Нередко девушки приходят на занятия по танцам к Дмитрию Дикусару, чтобы поближе с ним познакомиться. Как на это реагирует танцор?

Ко мне приезжают ученики из разных уголков Украины, – говорит Дмитрий. – Сейчас очень распространена такая тема, как сертификаты в подарок: я часто бываю подарком подругам на разные праздники. В основном это дни рождения. Иногда на девичники: я тогда сразу проговариваю, что раздеваться не буду – стриптиз я не танцую, это не те танцы. Изредка бывает, что кто-то попадает на урок танцев, сугубо чтобы познакомиться и найти какой-то контакт – это тоже видно, чувствуется и быстро пресекается. Я имею возможность заниматься или не заниматься с человеком.

Дмитрий Дикусар с Ириной Билык / пресс-служба канала Интер

Читайте такжеЗатерянный мир: что нашли на дне Марианской впадины
Помимо хореографии, Дмитрий освоил еще одну профессию.

Я режиссер. Восемь лет отработал в Грузии режиссером-постановщиком – на их проекте «Танцуют все» и на семи сезонах «Танцев со звездами». Суммарно это примерно 600 постановок!» Он говорит, что готов снимать клипы и для украинских артистов, в том числе – для бывшей жены Ирины Билык: «Если у Иры возникнет такое желание, я всегда буду рад», - говорит танцор.

С Грузией Дмитрия связывают не только рабочие, но и личные воспоминания: «С Аленой Шоптенко мы венчались в церкви, которая считается самой высокой в Европе – она находится на высоте порядка 1700 м. Один из моих близких друзей сказал: «Ты должен жениться в Казбеги». Я спросил, что это. Он загадочно улыбнулся: «Ты будешь приятно удивлен»». 

Дмитрий Дикусар с Аленой Шоптенко / пресс-служба канала Интер

Думал ли Дмитрий, где будет его следующая свадьба?

Это может быть где угодно, а может и не быть, – отшучивается хореограф.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

свадьбы звезд личная жизнь звезд Алена Шоптенко Дмитрий Дикусар Ирина Билык социальные сети новости

Материалы по теме

Соня Плакидюк вспомнила форс-мажор в начале ее водительского опыта
Новости

Соня Плакидюк вспомнила форс-мажор в начале ее водительского опыта
95-летняя королева Елизавета II заразилась коронавирусом
Новости

95-летняя королева Елизавета II заразилась коронавирусом
Гороскоп Павла Глобы на 22 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп Павла Глобы на 22 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Затерянный мир: что нашли на дне Марианской впадины
Наука и техника

Затерянный мир: что нашли на дне Марианской впадиныЭксклюзив

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK