Олена-Крістіна Лебідь розповіла про новий обман від інтернет-шахраїв: «Залицяльник-іноземець»

2 сентября 2022 15:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Олена-Крістіна Лебідь розповіла про новий обман від інтернет-шахраїв: «Залицяльник-іноземець»
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях», новий сезон якого стартує 3 вересня об 11:30 на Новому каналі, Олена-Крістіна Лебідь розкрила аферу на п’ять тисяч доларів.

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Війна чи не війна, а шахраї продовжують працювати. Соцмережі й сайти знайомств – найпоширеніші способи знайти собі жертву, тому нова афера знову звідти. Розкрила її ведуча проєкту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.

Називається афера «Залицяльник-іноземець», – каже вона. – До речі, може бути й дівчина-аферистка. Працює і так, і так. У соцмережах або на сайті знайомств вам пише чоловік-іноземець. Закидон простий: «Ти така прекрасна, неймовірна, чарівна, а я крутий бізнесмен. Хочу просто спілкування. Нічого не подумай! Я дуже зайнятий, і не вистачає от такого банального. Але за «просто спілкування» я тобі готовий платити кожного місяця п’ять тисяч доларів». Це гачок, який справді чіпляє. Звісно, дівчина може зацікавитися. Подумає: «Можливо, він ще й співрозмовник нормальний. Чому ні? Поспілкуюся з цікавою людиною, ще й гроші зароблю!» Вона погоджується і запитує, що для цього потрібно зробити. Він відповідає: «Я здогадався, що ти погодишся, і вже перевів п’ять тисяч доларів на твій рахунок. Зайди на пошту й побачиш лист з банку. В мене лише бізнес-рахунки, тому не можу напряму переслати на картку.

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

Запам’ятайте цей момент. Він важливий, оскільки це ядро афери! 

Дівчина заходить на пошту і бачить лист від банку. Але він, звісно, фальшивий! – розповідає телеведуча. – Всередині листа дописка: «Для того, щоб у вашій країні ці гроші стали активні, ви повинні перевести нам комісію в розмірі 500 доларів». Дівчина пересилає гроші, оскільки вже думає про п’ять тисяч, але після цього іноземець зникає. Блокує її – і все.

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Аби не потрапити на такий гачок аферистів, Олена-Крістіна Лебідь радить важливу річ.

Не вірте листам на електронну пошту, – каже вона. – Якщо ви нібито отримали п’ять тисяч доларів, зайдіть в офіційний додаток свого банку й подивіться там на стан свого рахунку. Якщо все окей, то вітаю! В іншому випадку одразу прощайтеся з тим співрозмовником.

Нагадаємо, 

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