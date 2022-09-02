Олена-Крістіна Лебідь розповіла про новий обман від інтернет-шахраїв: «Залицяльник-іноземець» Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь Пресслужба Нового каналу

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях», новий сезон якого стартує 3 вересня об 11:30 на Новому каналі, Олена-Крістіна Лебідь розкрила аферу на п’ять тисяч доларів.