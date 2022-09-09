Олена-Крістіна Лебідь розкрила популярну шахрайську схему з бонусами із супермаркету
9 сентября 2022 11:45
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу
Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь пояснила, як працює поширений телефонний обман.
Читайте такожКоролева Єлизавета II – рідкісні архівні фото з дитинства і юності монархині Великої БританіїТелефонні афери – один з найпопулярніших видів шахрайства. Злодії завжди вигадують спосіб обдурити людей та виманити гроші. Одну з таких афер викрила Олена-Крістіна Лебідь у проєкті «Аферисти в сітях» на Новому каналі.
У першому випуску був аферист, який мені запам’ятається, напевно, на все життя. Він просто скажений! Ми валялися та повзали в істериці від того, що він говорив, і головне – чим все закінчилося, – розповідає ведуча проєкту Олена-Крістіна Лебідь. – Це телефонна афера про бонуси. Зараз таке дуже актуально, адже люди стараються максимально економити. Шахраї можуть зателефонувати і сказати: «Добрий день. Ми – гіпермаркет, у вас тут назбиралися бонуси…» Зазвичай навіть не уточнюють, де. Люди думають: «У мене безліч карток, може, справді десь і накопичилися бонуси». А далі відбувається «напарювання».
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу
Аферист на рівному місці, вигадавши супермаркет і бонуси, може отримати від вас довірливих 800 гривень! – підсумовує ведуча. – Щойно почуєте у слухавці, що у вас накопичилися бонуси – ви в афері!
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