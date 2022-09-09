Олена-Крістіна Лебідь розкрила популярну шахрайську схему з бонусами із супермаркету

9 сентября 2022 11:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Олена-Крістіна Лебідь розкрила популярну шахрайську схему з бонусами із супермаркету
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь пояснила, як працює поширений телефонний обман.

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Телефонні афери – один з найпопулярніших видів шахрайства. Злодії завжди вигадують спосіб обдурити людей та виманити гроші. Одну з таких афер викрила Олена-Крістіна Лебідь у проєкті «Аферисти в сітях» на Новому каналі.

У першому випуску був аферист, який мені запам’ятається, напевно, на все життя. Він просто скажений! Ми валялися та повзали в істериці від того, що він говорив, і головне – чим все закінчилося, – розповідає ведуча проєкту Олена-Крістіна Лебідь. – Це телефонна афера про бонуси. Зараз таке дуже актуально, адже люди стараються максимально економити. Шахраї можуть зателефонувати і сказати: «Добрий день. Ми – гіпермаркет, у вас тут назбиралися бонуси…» Зазвичай навіть не уточнюють, де. Люди думають: «У мене безліч карток, може, справді десь і накопичилися бонуси». А далі відбувається «напарювання».

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

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Спочатку аферист просить представитись. Хоч яке б ім’я ви назвали (ведуча взагалі вигадала його в той же момент. – Прим. ред.), шахрай нібито знайде вас у базі. Далі під соусом «суперпрограма лише для вас» озвучить непогану суму накопичених бонусів. Щоправда, віддасть вам їх не грошима. І тут кульмінація! Запропонує дорогий товар за смішну ціну. У випадку афери, яку розкривала Олена-Крістіна, це був кухонний комбайн за більш ніж три тисячі гривень. Але з урахуванням вигаданих бонусів та акцій вам потрібно доплатити лише 800 гривень.

Аферист на рівному місці, вигадавши супермаркет і бонуси, може отримати від вас довірливих 800 гривень! – підсумовує ведуча. – Щойно почуєте у слухавці, що у вас накопичилися бонуси – ви в афері!

Нагадаємо, 

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Аферисты новини війна особисте життя зірок Новий канал Олена-Крістіна Лебідь Аферисти в сітях

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