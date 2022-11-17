Костянтин Войтенко розповів, як говорить з донькою про війну

17 ноября 2022 16:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Костянтин Войтенко розповів, як говорить з донькою про війну
Актор Костянтин Войтенко
Пресслужба Нового каналу

Відомий український актор, зірка серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Костянтин Войтенко розповів, що вважає 6-річну Емілію дорослою.

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За майже дев’ять місяців війни українці вразили весь світ своєю єдністю та силою духу. Особлива гордість – за наших дітей, які мужньо сприймають події. Вони миттєво подорослішали та свідомо допомагають близьким, а інколи й ЗСУ

Актор українського комедійного серіалу «Будиночок на щастя», який показує Новий канал, Костянтин Войтенко розповів, що зі своєю 6-річною донечкою від самого початку повномасштабного вторгнення говорить по-дорослому. Він переконаний, що з дітьми зараз правильно поводитися тільки так.

Дитина все знає. І дізналася вона про все давно, одразу, – говорить зірковий батько. – Мені здається, що взагалі з такими дорослими дітьми, а 5–6 років – це дорослі діти, можна спілкуватися прямо. Якщо зараз вийти на дитячий майданчик і поговорити з малечею, ті чітко розкажуть про ситуацію в країні. Вони знають, хто ворог. І головне, знають, хто переможе. Діти голосно співають актуальні пісні на військову тематику. Це прикольно, що росте таке покоління. У них не буде сумнівів, хто правий, а хто винен. Тож я не створював для доньки ілюзій, а спокійно пояснював, що відбувається.

Костянтин Войтенко з донькою / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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