Олександр Педан поділився, які кроки в комунікації з молоддю допоможуть значно покращити стосунки

18 ноября 2022 13:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олександр Педан поділився, які кроки в комунікації з молоддю допоможуть значно покращити стосунки
Ведучий Олександр Педан
Пресслужба Нового каналу

Топ-3 поради для батьків підлітків від Олександра Педана.

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Батько 17-річної Валерії та 5-річного Маріка, громадський діяч і ведучий Нового каналу Олександр Педан власним прикладом надихає проводити багато часу разом з дітками. З сином він полюбляє активний відпочинок, з донькою знімає вже другий сезон освітнього тревел-проекту «УніверCheck». 

Зірковий татусь якось вже розповідав про дозвілля з малюками, тепер поділився порадами щодо взаємин батьків із підлітками.

Показуйте власний приклад

Мені здається, що діти дивляться й орієнтуються на нас. Батькам треба показувати свій шлях, спілкуватися з підлітками, розповідати, що завжди все починається з малого. Зокрема, з освіти, яку ти здобудеш, – говорить телеведучий. – Коли батьки займаються волонтерством, вірогідність того, що діти також цим займуться, зростає. Якщо батьки займають спортом, те ж саме. Коли батьки успішні, діти будуть на них орієнтуватись. І я не говорю про те, що треба стати успішним і посипати дітей грошима. А про те, щоб вкладати в них свій час, інвестувати в освіту й мотивувати їх. 

Не дорікайте дітям, а стежте за собою

Гаджет теж може бути мотивацією. Це дуже просто, – каже Педан. – Наприклад, ми з донькою Лерою робимо спільний TikTok. Я використовую гаджет, щоб бути з нею поруч. Заходжу в коло її спілкування, цікавлюся її інтересами. Це зовсім інший підхід. Батьки часто кажуть, що діти сидять в гаджетах, а самі замість того, аби повести дитину на спортивну секцію чи гурток, дають їм у руки планшет, аби побути на самоті чи щось зробити. Самі ж батьки провокують дітей. Давайте стежити за своїми діями!

Олександр Педан з донькою / Пресслужба Нового каналу

Підтримуйте мрії та бажання дітей

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Я зараз глибоко поринув у вищу освіту, бо об’їхав вже 18 університетів, побачив багато студентів. І зрозумів, що найбільш вмотивовані ті, хто мріяв, а мама з татом до них прислухались і допомагали. Батьки мають не тиснути, а підтримувати! Не сублімувати свої нездійсненні мрії на дитину, а прислухатися до того, ким вона хоче стати. Якщо ви відрубаєте на самому старті її мрію і прагнення, то зробите найбільше зло. Потім вона буде шкодувати про це, звинувачуватиме і себе, і вас. Які у вас складуться стосунки в майбутньому? Просто зазирніть на 20-30 років вперед. Між вами назріватиме психологічно конфлікт, який може тривати все життя. Я інколи сміюсь і кажу: «Леро, я от тобі допомагаю, ти ж принесеш мені склянку води в старості?» А вона змалечку відповідає мені: «Тату, я зароблю гроші й куплю тобі будиночок біля моря. Ти ж любиш серфінг» (сміється). 

Нагадаємо, 

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