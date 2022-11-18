Олександр Педан поділився, які кроки в комунікації з молоддю допоможуть значно покращити стосунки
Топ-3 поради для батьків підлітків від Олександра Педана.
Зірковий татусь якось вже розповідав про дозвілля з малюками, тепер поділився порадами щодо взаємин батьків із підлітками.
Показуйте власний приклад
Мені здається, що діти дивляться й орієнтуються на нас. Батькам треба показувати свій шлях, спілкуватися з підлітками, розповідати, що завжди все починається з малого. Зокрема, з освіти, яку ти здобудеш, – говорить телеведучий. – Коли батьки займаються волонтерством, вірогідність того, що діти також цим займуться, зростає. Якщо батьки займають спортом, те ж саме. Коли батьки успішні, діти будуть на них орієнтуватись. І я не говорю про те, що треба стати успішним і посипати дітей грошима. А про те, щоб вкладати в них свій час, інвестувати в освіту й мотивувати їх.
Не дорікайте дітям, а стежте за собою
Гаджет теж може бути мотивацією. Це дуже просто, – каже Педан. – Наприклад, ми з донькою Лерою робимо спільний TikTok. Я використовую гаджет, щоб бути з нею поруч. Заходжу в коло її спілкування, цікавлюся її інтересами. Це зовсім інший підхід. Батьки часто кажуть, що діти сидять в гаджетах, а самі замість того, аби повести дитину на спортивну секцію чи гурток, дають їм у руки планшет, аби побути на самоті чи щось зробити. Самі ж батьки провокують дітей. Давайте стежити за своїми діями!
Підтримуйте мрії та бажання дітей
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