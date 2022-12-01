200 000 грн для ЗСУ! Як пройшов другий благодійний концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» у Києві

18 листопада у київському ресторані Boho відбувся великий благодійний івент – концерт «МУЗИКА ВІЙНИ». Організаторами події стали Boho та портал «МУЗВАР».

Метою події стало залучення гостей до благодійної справи – збору коштів на придбання позашляховика Jeep для Реактивного дивізіону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Для цього волонтерами «Тилові Хом’яки» було відкрито публічну банку, до якої кожен охочий міг докластись гривнею через донат, взявши участь в аукціоні зіркових та військових лотів, або просто придбавши квиток на подію.

Велика кількість гостей та лотів допомогла зібрати 200 тисяч гривень. Цієї суми вистачить не тільки на купівлю авто, а й для придбання термобілизни військовим. Несподіванкою для організаторів та гостей концерту став вихід на сцену директора благодійного фонду «Захисти життя» Кульчицького Дениса з потужною промовою та подарунком військовим 95-ї у вигляді 50 висококласних бронежилетів.

На події серед лотів були представлені зіркові бокси від MONATIK та Макса Барських, колекційна книга «Аркур. Натхнення» від Ростислава Ріпки. Серед військових лотів охочі могли придбати картину з підписами Валерія Залужного, Ігора Табуреця та автора фрази про «російський корабель» Романа Грибова; набір шотів з кулеметних гільз від волонтера Олександра Слободянюка; браслет з останньої партії металу «Азовсталі» (ексклюзивно переданий «Нова пошта»); набір від Олександра Нікітюка – автора марок з псом Патроном та інші. Також до аукціону долучилися журналісти «5 каналу», презентувавши фотолот «ЧЛЕН кацапського ЕКІПАЖУ».

Серед запрошених гостей вечора були продюсерка Ірина Горова, блогери Нателла Кірс, Ваня Рассел, Кирило Скачков, олімпійський чемпіон Олег Верняєв, артисти Маша Кондратенко, Олег Машуковський, OTOY, Ostrovskyi, зірковий фотограф Ростислав Ріпка та інші.

SLAVA KAMINSKA / Пресслужба

Так, блогерка Нателла Кірс стала власником головного лоту вечора: набору шотів, що виготовлено з кулеметних гільз, зібраних під Мощуном від проєкту «Shot in Ukraine».

Благодійний концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» об’єднав на одній сцені як представників молодого покоління українських артистів, так і справжніх мастодонтів шоубізнесу. Впродовж концерту звучали хіти сьогодення, які не виходять з музичних YouTube-трендів та хіт-парадів різноманітних стрімінгів, підтримуючи щодня бойовий дух наших воїнів та надихаючи кожного українця. Присутні насолоджувались хітами Сергія Бабкіна, Wellboy, Lely45, Слави Камінської та KORCHENOVA, проєкту МЮСЛІ UA та гурту ТОНКА, Люсі Кави, YATSUTA, ULIANA ROYCE, Gorim! & Yuzvik, ARTEANA, Rina Ri, Santorin. Окремої уваги отримали виступи представників нової хвилі українського шоубізнесу – семирічної Софії Нерсесян та зірки «Чорноморських ігор» Маші Данілової.

Сергій Бабкін / Пресслужба

Головною родзинкою концерту став вихід на сцену секретної гості. Під подив та оплески 400 глядачів на сцену концерту «МУЗИКА ВІЙНИ» вийшла співачка, тренерка «Голос країни» DOROFEEVA. Надія презентувала частину свого великого шоу, що відбудеться 2 грудня у Києві.

DOROFEEVA / Пресслужба

Ведучим вечора став продюсер та радіоведучий Серж Гагарін. Допомагали йому на сцені та в залі дівчата гурту SESTRA, що стали фіналістками цьогорічного «Голосу країни».

Партнери заходу допомогли зробити атмосферу події справді теплою та неймовірно душевною. Так міцний партнер торговий дім «ВИНА СВІТУ” організував welcome drink та зробив приємні подарунки артистам. Головний партнер благодійного концерту «МУЗИКА ВІЙНИ» BMED (представник брендів iS CLINICAL, HYDRAFACIAL, CIRCADIA) окрім подарунків для всіх зірок події та розіграшу б’юті-боксу на сцені,зробив фінальний фінансовий внесок для досягнення поставленої мети збору.

Вже днями на сторінках «МУЗВАР» та Boho у соцмережах буде представлено звіт з передання авто на фронт разом із закупленою термобілизною та отриманими 50 бронежилетами від БФ «Захисти життя». Проте портал «МУЗВАР» та ресторан Boho планують продовжувати добру ініціативу з підтримки нової української музики та організації благодійних івентів.

Дякуючи Boho ми вже готові анонсувати передріздвяний концерт у Києві, бо до нас звернулося декілька великих благодійних фондів та організацій щодо конкретної співпраці та допомоги на фронті. Ми з радістю продовжуємо тримати «культурний фронт» разом з нашими неймовірними представниками креативної індустрії – артистами, блогерами, журналістами, ведучими, режисерами. Разом до перемоги! – коментують співзасновники порталу «МУЗВАР» Льоша Донцов та Юліан Новак.

Нагадаємо,