Відомий гурт Panic! At the Disco припинив існування

Колектив оголосив про розпад після 19 років творчості.

Популярний американський рок-гурт Panic! At the Disco більше не випускатиме нових хітів. Музичний колектив із Лас-Вегасу офіційно розпався після 19 років існування гурту. Про це повідомляється на сторінці Panic! At the Disco в Інстаграмі.

Читайте також: Дружина Дмитра Шурова привітала його з 20-ю річницею шлюбу: рідкісне фото пари

Фронтмен гурту Брендон Урі зазначив, що незабаром він стане батьком, тому співак хоче присвятити більше часу особистому життю. Але перед тим, як покинути сцену, учасники Panic! At the Disco планують вирушити на прощальний тур Америкою та Європою.

«Іноді подорож має закінчитися, щоб почалося нове. Ми намагалися тримати це при собі, хоча деякі з вас, можливо, чули... Ми з Сарою дуже скоро чекаємо на дитину! Перспектива стати батьком і побачити, як моя дружина стане матір'ю, хвилююча. Я з нетерпінням чекаю цієї наступної пригоди. Тим не менш, я збираюся довести цей розділ свого життя до кінця і зосередити свою увагу та енергію на своїй сім'ї, і в цьому Panic! At The Disco більше не буде», — написав Брендон.

Нагадаємо, що найвідомішими піснями рок-гурту були хіти Nine In The Afternoon, High Hopes, House of Memories, I Write Sins Not Tragedies, Emperor's New Clothes та Girls/Girls/Boys.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Panic! At The Disco (@panicatthedisco)

Раніше став відомий список усіх номінантів на «Оскар-2023».