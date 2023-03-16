Юрій Великий дав благодійний концерт в Києві «Душевно, по-домашньому»

12 березня у КВЦ «Парковий» відбувся концерт найкращого пародиста країни – Юрія Великого.

Концерт Юрія Великого пройшов з аншлагом і мав на меті благодійну місію – зібрати гроші на допомогу нашим захисникам. На мініаукціоні, який відбувся під час концерту, було зібрано понад 100 000 гривень. Ці гроші та кошти від квитків будуть спрямовані на закупівлю 2 дронів для 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха. Ідея благодійних концертів – «Квартал-Концерт». Партнери концерту – БФ «За Луганщину» та громадська організація «ВПО України», головний технічний партнер – компанія «Феєрія».

Юрій Великий – популярний український гуморист, актор і автор студії «Квартал 95», відомий своїми гострими пародіями, улюбленець публіки. Його номери збирають мільйони переглядів в інтернеті. На благодійному концерті Юрій представив прем’єрну репризу про президента Зеленського та спеціально записане для концерту відео, де він знову дотепно зобразив Фейгіна та Арестовича. Порадували глядачів і зіграні наживо пародії, що вже стали вірусними в інтернеті: мініатюри про туристку з Алушти, шуби за синів та пісні депутата Майданова.

Пресслужба

Пресслужба

Віталій Лисичкин – ведучий, автор «Кварталу 95», сценарист та актор гумористичних серіалів, який в цей вечір був соавтором на сцені та проводив аукціон: «Концерт Юрія Великого «душевно, по-домашньому» вийшов смішним, легким, іронічним та ще раз смішним. Було видно, що глядачам сподобалося, вони разом із Юрою переживали кожен номер на сцені, розуміли іронію, і сарказм, і гумор! Особливо хочеться наголосити, що глядачі брали активну участь в аукціоні для допомоги ЗСУ, донатили протягом усього концерту. Адже якби не ЗСУ, то й не було змоги провести цей концерт».

Дуже приємні враження від концерту! Він пройшов в дуже теплій дружній атмосфері. Зібралось багато людей, які отримали ті самі позитивні емоції, за якими власне і прийшли. І для мене це головне, тому що знаходячись на сцені і отримуючи зворотну реакцію глядачів, я розумію, що все, що ми робимо, – недарма. І головне, під час цього благодійного концерту нам вдалося зібрати кошти на купівлю дронів для наших захисників. Я дуже вдячний кожному і кожній, хто стоїть на захисті нашої країни, адже завдяки їм ми можемо проводити подібні заходи. Гумор – це також наша зброя, якою ми б’ємо ворога. Куди не долітають наші «Байрактари» чи «Хаймарси», туди точно дістають наші жарти. Коли ми сміємось над ворогом, він стає для нас не таким страшним, – розповідає Юрій Великий.

Пресслужба

Серед лотів, які були продані на аукціоні:

Акція американської транснаціональної компанії Pfizer (1959 р.), яка є найбільшою фармацевтичною компанією світу;

Пресслужба

М’яч з підписами всіх гравців та головного тренера команди ФК «Динамо Київ» сезону 2020/2021;

Пресслужба

Ігрова футболка збірної України Віктора Коваленка, півзахисника італійського клубу «Аталанта» та збірної України, який виступає на правах оренди за клуб «Спеція»;

Пресслужба

Поштовий конверт «Зброя Перемоги» з автографом Головнокомандуючого Збройних Сил України Валерія Залужного.

Пресслужба

На концерті були присутні: Голова Ради з державної підтримки кінематографії – Артем Колюбаєв, Степан Казанін (студія «Квартал 95»), режисер Денис Тарасов, директор та заступник директора Благодійної організації «Благодійного фонду «Здорове дитинство без меж» – Олег та Тетяна Репеде, Крістіна Коваль – керуюча партнерка мережі готелів «Вишеград», громадська діячка.

Пресслужба

Найближчим часом чекайте Юрія Великого з програмою «Душевно, по-домашньому» у містах:

1 квітня – Дніпро, Палац культури машинобудівників

2 квітня – Кам'янське, АМДТ ім. Л. Українки

3 квітня – Черкаси, Черкаська обласна філармонія

4 квітня – Одеса, Театр Музкомедії

11 травня – Ужгород, Закарпатський Драмтеатр

12 травня – Мукачево, Палац культури і мистецтв

13 травня – Львів, Малевич

В травні місяці Юрій завітає до таких міст: Луцьк, Рівне, Житомир, Хмельницький, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль та Вінниця.

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