Ніно Катамадзе тріумфально виступила у Києві з двома благодійними концертами

8 мая 2023 10:18 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Ніно Катамадзе тріумфально виступила у Києві з двома благодійними концертами

28 та 29 квітня у КВЦ «Парковий» з аншлагом пройшли благодійні концерти видатної грузинської джазової співачки Ніно Катамадзе.

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В програмі виступу Ніно були як її зіркові хіти «Once In The Street», «Olei», так і зовсім нові пісні, що захопили публіку. Особливим моментом стало виконання «Чорнобривців» в оригінальному аранжуванні – єдина пісня в репертуарі співачки, яку вона виконує українською, що дуже розчулило всіх присутніх.  

Зірка з задоволенням спілкувалась з гостями, кружляла залом і запрошувала публіку заспівати з нею. На один з концертів  Ніно завітала Джамала, з якою її пов’язує давнішня дружба. Ніно зійшла зі сцени до Джамали, і публіка насолоджувалась віртуозним та дуже щирим джем-сейшеном від двох дів, а потім українська співачка перехопила ініціативу, заспівавши «Ніно, люблю тебе» і «Ніно, ми всі любимо тебе», – і тут її підтримав весь зал. 

Відкривала концерти Наталія Накопія (Natalia Nakopia), молода грузинська співачка. Її виступ став приємним сюрпризом для глядачів,  її дуже тепло приймала публіка. Наталія пише кількома мовами, включаючи грузинську та англійську. Її музика – це цікаве поєднання різних жанрів і стилів: суміш сучасного ритм-енд-блюзу, поп-музики, грузинської та іноземної народної музики. 

Для мене дуже важливо бути тут і виступити зі своїм першим концертом в Україні, бо так я можу продемонструвати все своє кохання та підтримку Україні. Була тут не раз у Києві, у Львові, Одесі – це моя улюблена країна, – поділилась Наталія.

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Під час концертів проводились благодійні аукціони, на яких було зібрано понад 150 000 грн. Серед лотів на аукціоні був і грузинський прапор з підписом співачки, грузинські напої та смаколики. Ці гроші та частина коштів з концертів будуть спрямовані у БФ «За Луганщину» та ГО «ВПО України» й підуть на допомогу військовим Грузинського легіону, які боронять Україну, та реконструкцію квартир для родин з Бахмута та Луганщини. 

Наприкінці другого концерту Ніно Катамадзе звернулася до українців. 

Я шукаю слова, щоб вони були наповнені любов’ю, яку мене просили передати вам мої друзі, вся Грузія, вся Сакартвело, щоб ви завжди знали – ми поряд! Для нас: Слава Україні – це Слава Сакартвело! Перемога України – це перемога Сакартвело!

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Серед гостей Ніно на концерті були представники Грузинського легіону, що воюють на фронті за Україну проти російських окупантів. Вона гаряче привітала їх зі сцени. Також в залі були присутні воїни ЗСУ, волонтери, переселенці, медики, Олег Скрипка (який також надав лоти для аукціону) та відомий грузинський бізнесмен та меценат Коба Накопія. 

Ці концерти, що є частиною серії благодійних подій від «Квартал Концерт» у КВЦ «Парковий», запам’ятаються надовго завдяки неповторній вільній та затишній атмосфері у залі та магії, що відбувалася на сцені протягом виступу Ніно Катамадзе. Технічні партнери концертів – компанії «Феєрія» та «Медіатек».

Нагадаємо, 

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