Ніно Катамадзе тріумфально виступила у Києві з двома благодійними концертами
28 та 29 квітня у КВЦ «Парковий» з аншлагом пройшли благодійні концерти видатної грузинської джазової співачки Ніно Катамадзе.
Зірка з задоволенням спілкувалась з гостями, кружляла залом і запрошувала публіку заспівати з нею. На один з концертів Ніно завітала Джамала, з якою її пов’язує давнішня дружба. Ніно зійшла зі сцени до Джамали, і публіка насолоджувалась віртуозним та дуже щирим джем-сейшеном від двох дів, а потім українська співачка перехопила ініціативу, заспівавши «Ніно, люблю тебе» і «Ніно, ми всі любимо тебе», – і тут її підтримав весь зал.
Відкривала концерти Наталія Накопія (Natalia Nakopia), молода грузинська співачка. Її виступ став приємним сюрпризом для глядачів, її дуже тепло приймала публіка. Наталія пише кількома мовами, включаючи грузинську та англійську. Її музика – це цікаве поєднання різних жанрів і стилів: суміш сучасного ритм-енд-блюзу, поп-музики, грузинської та іноземної народної музики.
Для мене дуже важливо бути тут і виступити зі своїм першим концертом в Україні, бо так я можу продемонструвати все своє кохання та підтримку Україні. Була тут не раз у Києві, у Львові, Одесі – це моя улюблена країна, – поділилась Наталія.
Наприкінці другого концерту Ніно Катамадзе звернулася до українців.
Я шукаю слова, щоб вони були наповнені любов’ю, яку мене просили передати вам мої друзі, вся Грузія, вся Сакартвело, щоб ви завжди знали – ми поряд! Для нас: Слава Україні – це Слава Сакартвело! Перемога України – це перемога Сакартвело!
Ці концерти, що є частиною серії благодійних подій від «Квартал Концерт» у КВЦ «Парковий», запам’ятаються надовго завдяки неповторній вільній та затишній атмосфері у залі та магії, що відбувалася на сцені протягом виступу Ніно Катамадзе. Технічні партнери концертів – компанії «Феєрія» та «Медіатек».
Нагадаємо,