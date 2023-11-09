Тарас Цимбалюк поділився, як влаштувати дозвілля з коханою людиною восени

9 листопада 2023 11:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Тарас Цимбалюк поділився, як влаштувати дозвілля з коханою людиною восени
Актор Тарас Цимбалюк
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками розважального шоу «Хто зверху?» актор «Звʼязку» Тарас Цимбалюк розповів про вихідні з коханою.

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Коли за вікном похмуро й дощить, нібито треба загорнутися в ковдру, пити щось зігріваюче й дивитися серіал… Однак це романтизована версія осінніх вихідних! Адже ви самі створюєте настрій, і він точно не має залежати від погоди чи пори року. У цьому переконаний актор скетчкому Нового каналу «Звʼязок» Тарас Цимбалюк. Зазвичай у вільний від роботи час він займається спортом, читає або ж грає в приставку. А ще влаштовує спільний відпочинок зі своєю дівчиною – бізнесвумен Світланою Готочкіною. І хоч Тарас має замало вихідних, все одно намагається їх урізноманітнити. 

У перерві між зйомками шоу «Хто зверху?», яке Новий канал показує щочетверга о 20:00, зірка українського кіно детальніше розповів про своє дозвілля.

Взагалі вихідних у мене дуже мало. Та якщо вони є, то, звісно, проводжу час і з коханою. Буває по-різному: дивимося фільми, прогулюємося або ж кудись їздимо. Ці банальні речі дуже цінні для нас, – зазначає Тарас Цимбалюк. – А ще ми обожнюємо готувати разом! Зазвичай я готую сніданок, а Світуля вечерю. Моя улюблена страва, якою ми часто снідаємо, це яєчня з сосисками.

Тарас Цимбалюк з коханою

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Також актор поділився порадами, як організувати затишний і якісний відпочинок восени. 

Якщо маєте вільний час і не знаєте, як влаштувати дозвілля, то раджу виїхати кудись. Відвідайте музеї, картинні галереї, прогуляйтеся парком, випийте какао в гарному місці. А якщо погода дозволяє, то вирушайте на природу. І це все можна зробити в будь-якому місті! Не потрібно їхати кудись далеко, – ділиться зірка «Звʼязку».

Нагадаємо, 

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