«Сотні машин, десятки мільйонів гривень, дрони»: Леся Нікітюк звернулася до колег з шоу-бізнесу

5 лютого 2024 12:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«Сотні машин, десятки мільйонів гривень, дрони»: Леся Нікітюк звернулася до колег з шоу-бізнесу
Ведуча Леся Нікітюк
instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча шоу «єПитання» та комікеса проєкту «Розсміши коміка по-новому» Леся Нікітюк поділилася зворушливими думками після зйомок.

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Уже цієї весни Новий канал допоможе провітрити голову та покаже другий сезон інтелектуально-розважального проєкту для всієї сім’ї «єПитання». За правилами, дві команди протягом п’яти раундів і фіналу змагаються за перемогу, відповідаючи на запитання. Суть проста – вгадати найпопулярніші відповіді українців про буденні речі з різних сфер життя. А головна мета – відволікти та трохи розвеселити глядача у такий непростий для всіх час.

І, за словами неперевершеної ведучої проєкту Лесі Нікітюк, надихнути наш народ боротися далі й не здаватися.

Хотіла б похвалити всіх колег з медіапростору, які приходять на шоу «єПитання». Всі вони молодці! Ви потім побачите, скільки людей у нас було. І артисти, і блогери, і актори, і телеведучі, і гумористи... А ще будуть спортсмени, військові та ветерани й ветеранки. І скільки кожен з них зробив за два роки повномасштабної війни, – розповідає Леся Нікітюк. – Під час програми є момент, коли ми спілкуємося на тему волонтерства. І кожен розказує просто неймовірні речі, скільки зі своїми командами, друзями, однодумцями зробили добрих справ. Люди, ви неймовірні! У кожного зі знаменитостей, як і в мене, є підписники, які одразу підтримують, щойно хтось публікує збори. Я хочу сказати дякую всім! І колегам, і їхній аудиторії. Там сотні машин, десятки мільйонів гривень, дрони…

Пресслужба Нового каналу

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Леся Нікітюк наголошує: найголовніше те, що після таких розповідей з'являється ще більше сил працювати і в жодному разі не зупинятися. Бо українці особливі. І варті мирного світлого майбутнього.

Я об’їздила багато країн і не знаю, чи ще десь є такий народ, як наш. We are free. We are strong. We are together, – говорить телеведуча. – Продовжуємо підтримувати ЗСУ та донатити. І пам’ятаймо, що багато людей ризикують своїм життям заради нас. Завдяки ним ми можемо жити та виконувати свою улюблену роботу. Дякуємо!

Нагадаємо, 

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