Даша Петрожицька розповіла про партнерів, з якими грала любов

Відома українська акторка Даша Петрожицька розповіла про поцілунки в кадрі.

У п’ятому сезоні комедійного серіалу для всієї сім’ї «Будиночок на щастя» на глядачів чекають нові персонажі. Їх зіграли блискучі українські акторки Дар’я Петрожицька та Наталка Денисенко.

За сценарієм у дівчат та головного героя фільму Макса, роль якого виконує Костянтин Войтенко, буде любовний трикутник! Це ви побачите вже дуже скоро – навесні на Новому каналі.

Мене часто почали брати на романтичні ролі. Звісно, в їхніх рамках я граю і драматичні, і комедійні сцени. Але в моєї героїні завжди є любовна лінія, – розповідає Даша.

Акторка Даша Петрожицька / Пресслужба Нового каналу

З огляду на це в акторки є важлива традиція. Напередодні зйомок вона завжди знайомиться з коханими своїх колег по кінострічці.

Я хочу, аби дівчина чи дружина будь-якого мого партнера, як і мій коханий, розуміли, що для мене поцілунок у кадрі – це наче сказати репліку чи зробити якийсь рух, – говорить Петрожицька. – Я не розумію ось цього «зайшла в роль» чи «вийшла з ролі». В тебе є команди. «Камера! Мотор» – і ти вмикаєшся. Звучить «Стоп» – вимикаєшся. Все. Якщо треба показати, що любиш людину, то я щиро намагаюся це зробити. Навіть якщо не спілкуюся з партнером поза кадром. Буду відвертою: жоден партнер, з яким я грала в любов, мені не подобався. Це не мої типажі (усміхається).

Зірка розповідає, що її нареченому Олексію спочатку було неприємно дивитися її романтичні сцени.

Я Льоші багато разів пояснювала, як все працює. Він розумний хлопець, тому тепер все розуміє, – з усмішкою підсумовує Даша Петрожицька.

Акторка Даша Петрожицька з нареченим / Пресслужба Нового каналу

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