«Поле»: стало відомо, хто переміг в шоу

Хто підкорив «Поле»?

Позаду – 12 випусків, десятки потужний дуелей, 99 харизматичних і кмітливих українців і лише один переможець, чиє імʼя вже відомо! 23 травня відбувся фінал найрейтинговішого квіз-шоу Нового каналу. Але хто ж здобув головний приз – 400 тисяч гривень? Немає сил тримати інтригу: переможницею «Поля» стала Анна Монастирьова!

За лаштунками зйомок шоу 22-річна уродженка Одеси поділилася з Новим каналом, на що витратить виграш. А також розповіла, як опинилася в Нідерландах, де проходили зйомки «Поля», та чому вирішила взяти участь у проєкті.

В Україні навчалася на журналістку, паралельно працювала викладачкою німецької мови. Також займалася художньою гімнастикою вісім років, майже дійшла до майстра спорту, але кинула. Війна застала мене в рідній Одесі. Виїхали родиною з міста в перший день війни. 24 лютого (2022 року. – Прим. ред.) ми вже були на кордоні з Молдовою. Вдома лишилася бабуся. Вона не захотіла виїжджати з нами попри всі вмовляння, – розповідає Анна Монастирьова. – Коли думали, де рятуватися від війни, обрали Нідерланди. Тут уже давно живе рідна тітка разом із двома дітьми, які приблизно мого віку. Тому розуміли, що нас підтримають і дадуть дах над головою. А ще так було легше асимілюватися до нової країни. Зараз живу в Амстердамі та працюю редакторкою даних.

Анна Монастирьова / Пресслужба Нового каналу

Анна обожнює вікторини, тому й зацікавилася участю в «Полі». Ще в школі вона їздила з командою на «Брейн-ринг» у Чернігові, а також брала участь у регіональних змаганнях в Одесі.

Тому для мене «Поле» – справжній захват. Мама першою побачила новину про набір учасників для шоу Нового та відправила мені. Я вирішила спробувати, також вмовила заповнити анкету найкращу подругу. А ще на зйомках неочікувано зустріла знайому, – каже переможниця квіз-шоу.

Спочатку дівчина планувала витратити виграш на донат для одногрупника з Одеси, який служить у ЗСУ з початку війни.

Однак після участі в шоу моя мета змінилася. Бракує слів описати, наскільки мене надихають українці, які були в «Полі». Насамперед наші захисники – Андрій, Юрій, Сергій. Це просто до сліз! Тому хочу розділити виграш між учасниками, – зазначає Анна.

Анна Монастирьова / Пресслужба Нового каналу

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