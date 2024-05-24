«Поле»: стало відомо, хто переміг в шоу
Хто підкорив «Поле»?
За лаштунками зйомок шоу 22-річна уродженка Одеси поділилася з Новим каналом, на що витратить виграш. А також розповіла, як опинилася в Нідерландах, де проходили зйомки «Поля», та чому вирішила взяти участь у проєкті.
В Україні навчалася на журналістку, паралельно працювала викладачкою німецької мови. Також займалася художньою гімнастикою вісім років, майже дійшла до майстра спорту, але кинула. Війна застала мене в рідній Одесі. Виїхали родиною з міста в перший день війни. 24 лютого (2022 року. – Прим. ред.) ми вже були на кордоні з Молдовою. Вдома лишилася бабуся. Вона не захотіла виїжджати з нами попри всі вмовляння, – розповідає Анна Монастирьова. – Коли думали, де рятуватися від війни, обрали Нідерланди. Тут уже давно живе рідна тітка разом із двома дітьми, які приблизно мого віку. Тому розуміли, що нас підтримають і дадуть дах над головою. А ще так було легше асимілюватися до нової країни. Зараз живу в Амстердамі та працюю редакторкою даних.
Тому для мене «Поле» – справжній захват. Мама першою побачила новину про набір учасників для шоу Нового та відправила мені. Я вирішила спробувати, також вмовила заповнити анкету найкращу подругу. А ще на зйомках неочікувано зустріла знайому, – каже переможниця квіз-шоу.
Спочатку дівчина планувала витратити виграш на донат для одногрупника з Одеси, який служить у ЗСУ з початку війни.
Однак після участі в шоу моя мета змінилася. Бракує слів описати, наскільки мене надихають українці, які були в «Полі». Насамперед наші захисники – Андрій, Юрій, Сергій. Це просто до сліз! Тому хочу розділити виграш між учасниками, – зазначає Анна.
Нагадаємо,