«Справжня історія Криму» від Акіма Галімова: відбувся ексклюзивний передпоказ вражаючого документального фільму

30 травня відбувся закритий показ документального проєкту Акіма Галімова, присвяченого дослідженню Криму.

В столичному кінотеатрі «Оскар» показали третю, заключну, частину — про справжній Крим та його унікальну історію, яку століттями спотворювала росія і продовжує робити це зараз, виправдовуючи загарбницьку війну проти України.

Над створенням одного з наймасштабніших проєктів команда Акіма Галімова працювала майже рік. Знімальна група відвідала архіви в Туреччині, Англії, Швеції та Франції. Записали ексклюзивні інтерв’ю з провідними дослідниками, які багато років вивчають історію України. В Туреччині навіть вдалося розшукати та поспілкуватися з нащадками знаменитої династії Ґераїв, яка безперервно правила у Криму майже 400 років.

Сьогодні, коли росія веде дуже агресивну інформаційну кампанію по світу, що спрямована на те, аби представити нашу державу як країну, що не має суб’єктності, не має своєї власної історії, ми маємо створювати і поширювати проєкти, які розбивають цю брехню, - розповідає продюсер та ведучий Акім Галімов.

пресслужба каналу 2+2

Таміла Ташева, Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, кримськотатарська правозахисниця, зазначила, що насправді Крим ніколи не був російським, як це транслює пропаганда рф.

Цей фільм розвінчує міфи про Крим та розкриває його справжню історію. Бо - це не територія російської бойової слави, Севастополь — це не місто російських моряків. Крим — це територія де сформувалися три корінні народи — караїми, кримчаки та кримські татари. Це територія, звідки депортували цілий народ в 1944 році, - наголосила Таміла Ташева.

пресслужба каналу 2+2

Презентація занурила гостей в справжню кримську атмосферу. В залі лунала музика з нового альбому Джамали QIRIM, який був відзначений Шевченківською премією та отримав нагороду національної музичної премії.

На прем'єру завітали відомі актори, режисери, телеведучі та громадські діячі, серед яких чимало вихідців із Криму. Також серед гостей були телеведучі Максим Сухенко («Загублений світ»), Олександр Преподобний («Обережно фейк»), Соломія Вітвіцька, Олексій Суханов, актори Надія Хільська, співачка Оля Цибульська, а також Мустафа Джемілєв - лідер кримськотатарського народу, один із провідників національного руху, правозахисник, учасник дисидентського руху, політичний в'язень.

Прем’єра документального циклу «Справжня історія Донбасу, Півдня та Криму» відбудеться 3 червня о 14:30 на телеканалі 2+2 з показу першого випуску про Донбас.

Нагадаємо,