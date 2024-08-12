Тімур Мірошниченко розповів про адаптацію дітей з дитбудинку в їхній сім’ї

Відомий телеведучий Тімур Мірошниченко розповів, як проходить адаптація восьмирічної Ангеліни, яка доєдналася до родини трошки більше місяця тому.

Влітку минулого року український телеведучий Тімур Мірошниченко з дружиною Інною всиновили дитину. Так у їхніх біологічних дітей Мії та Марка з’явився молодший братик Марсель. А цього літа подружжя приголомшило ще однією новиною! У сім’ї знову поповнення, до родини Мірошниченків приєдналася восьмирічна Ангеліна.

За лаштунками зйомок шоу «єПитання», яке 26 серпня о 20:00 стартує на Новому каналі, телеведучий розповів про адаптацію малечі з дитбудинку в їхній сім’ї.

Всиновлення Марселя та Ангеліни точно не можна порівнювати, оскільки в них зовсім різний багаж за спиною, – пояснює Тімур. – Якщо сину ще навіть двох років не було, коли ми його забрали, то доньці зараз вісім. І всі ці вісім років вона жила в маленькому просторі, оточена одними й тими ж стінами, одними й тими ж обличчями, кожен день проводила за однаковим графіком. Не можу сказати, що з нею складніше. Це просто зовсім по-іншому.

Тімур Мірошниченко з дружиною / Пресслужба Нового каналу

Мірошниченко каже, що адаптивний період маленького Марселя вже майже минув. У родину він «прийшов» більше року тому, нещодавно відсвяткували його третій день народження. А от Ангеліна в сім’ї трошки більше місяця, тому ще звикає. А Тімур з Інною сумлінно сприяють цьому.

Головною проблемою Марселя були закриті емоції. Він навіть коли падав, не видавав жодного звуку. З часом, коли син почав розкриватися, протягом двох місяців ми спостерігали суцільну істерику. Її неможливо було зупинити жодним чином. Наша діяльність полягала лише в тому, щоб просто бути поруч і робити все можливе, щоб він собі не нашкодив. Врешті, Марсель все це викричав та виплакав, і зараз все гаразд. Він абсолютно нормальна активна дитина. Наша мала шкода, яка робить усі притаманні дітям речі, – з усмішкою розповідає телеведучий. – В Ангеліни «тарганів» теж дуже багато. І теж є вибух емоцій. Але він відбувається тому, що для неї все практично вперше. Вперше з нами в магазин, в кафе, вперше з’їла кавун чи піцу, вперше заснула в чиїхось обіймах… І це у вісім років! Я думаю, що процес адаптації ще навіть не на піку. Подивимося, що буде далі. Та все одно, якщо порівняти перший день Ангеліни з нами і зараз, це вже небо і земля.

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми / Пресслужба Нового каналу

Наостанок Тімур Мірошниченко поділився сокровенним моментом спілкування з Ангеліною.

Мене вона називає через раз – то тато, то Тімур. Інна поки що здебільшого Інна, – з усмішкою ділиться телеведучий. – Ангеліна розуміє, хто ми та що ми. Але практично щодня уточнює: «Ви ж точно мене любите? Я точно ваша донечка, а ви мої мама і тато?»

Нагадаємо,