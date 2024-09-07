Ваня Кухарчук розповів про дружбу з Фімою Константиновським

Ексклюзив 7 вересня 2024 14:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Ваня Кухарчук розповів про дружбу з Фімою Константиновським
Комік Ваня Кухарчук
Пресслужба Нового каналу

Зіркові колеги Ваня Кухарчук та Фіма Константиновський дуже здружилися за останній рік.

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Бред Пітт і Джордж Клуні, Маша Єфросиніна та Оля Полякова, Влад Шевченко і Даша Кубік – що обʼєднує усіх цих знаменитостей? Правильно, багаторічна дружба, яка склалася під час роботи над спільними проєктами! Попри те, що Голлівуд та український шоу-бізнес поріс легендами про жорстку конкуренцію, є зірки-друзі, які стали нерозлийводою. 

Ведучий Нового каналу Фіма Константиновський не лише знімається з Іваном Кухарчуком, вони разом проводять час поза знімальним майданчиком. Їхню легкість у спілкуванні та постійні жарти ви змогли побачити у вчорашньому випуску «єПитання» на Новому каналі. 

За лаштунками ігрового шоу Ваня розповів про дружбу з ведучим «Поля», другий сезон якого Новий канал запремʼєрить 10 вересня о 20:00. До слова, комік уже навіть познайомив Фіму з дружиною Яною. 

Спочатку знав Фіму заочно. Тоді він ще грав у команді «Дніпро». А потім, коли хлопці вирішили взяти участь у «Лізі сміху», познайомилися особисто, на зйомках. Більше року тому почали тісно спілкуватися, бо відтоді працюємо разом у Stadium Family (YouTube-проєкт, резидентами якого є Фіма і Ваня. – Прим. ред.). Після того, як уже роззнайомилися, можемо і приколюватися один над одним. Фіма взагалі як миле цуценя, якого обожнює вся родина настільки, що садять його за стіл і навіть дозволяють їсти зі своєї тарілки, – з усмішкою каже Іван Кухарчук. – Час від часу ми разом із дружиною приїжджаємо до столиці, і я знайомлю її з зірками. То ми зустрічалися разом з Фімою, то з Серьогою Середою (ведучим. – Прим. ред.), то з Настею Ткаченко. І якщо для мене вони друзі, з якими в нас звичне спілкування, то в неї це викликає дуже класні емоції. Я бачу, як вона світиться від цих зустрічей. До того ж їй прикольно бути «в зірковій тусовці» (сміється). 

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Комік пригадав смішну історію, повʼязану з Фімою та його любовʼю до їжі.

Я знаю, що він дуже любить поїсти. Після якогось заходу нас чекав кейтерінг. Ми з хлопцями вже набрали їжі, паралельно спілкуючись, аж тут підійшов Фіма і запитав: «Що тут зі смачненького?» А ви ж розумієте, Фіма любить лише кошерне (усміхається). Відповів йому: «Малий, іди сюди. Ось приберіг для тебе». Взяв коробку з-під піци, відкрив, Фіма на радощах схопив шматок, відкусив, після чого як закричав: «Кухар, я тебе вбʼю!», – сміється учасник шоу «єПитання». – А справа полягала в тому, що піца дуже гостра, її неможливо було їсти. Перед приходом Фіми я скуштував її, розповів іншим, що несмачно, та відставив. Але не зміг пропустити такий прикол (усміхається).

Нагадаємо, 

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