Віктор Андрієнко розповів, як серіал «Зв’язок» об’єднав глядачів по всьому світу

7 листопада 2024 15:11 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Віктор Андрієнко розповів, як серіал «Зв’язок» об’єднав глядачів по всьому світу
Актор Віктор Андрієнко
Пресслужба Нового каналу

Актор Віктор Андрієнко розповів про вплив серіалу «Зв’язок».

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Драматично-комедійний серіал «Зв'язок» про наше життя під час війни вразив не лише українців, а й глядачів за кордоном. У другому сезоні улюблені персонажі пережили значні зміни та величезні трансформації, спричинені реальними подіями в Україні. І це викликало резонанс серед глядачів за межами нашої країни. 

Актор Віктор Андрієнко зізнався: він та його колеги по знімальному майданчику хвилювалися, якою буде реакція на продовження цієї історії. Та попри складні теми, другий сезон став джерелом надії й оптимізму.

Ви не уявляєте, як глядачі реагували на перший сезон «Зв’язку». І не лише в Україні. Як, дивлячись серії, плакали в Німеччині, США, Естонії. Адже події, показані в серіалі, близькі та знайомі майже кожному мешканцю нашої країни. Назвіть хоч один український серіал, де б глядачі так зворушливо сприймали телевізійні перипетії, – говорить Віктор Андрієнко. – Я, Римма Зюбіна й деякі інші актори не хотіли зніматися у другому сезоні, адже коли підіймаєш творчу планку, то треба йти ще вище чи хоча б залишатися на рівні досягнутого. А коли починають фільмувати продовження, зазвичай не вдається вийти на той градус, котрий був раніше. Однак ми поспілкувалися з продюсерами, а головне − з режисером Валентином Шпаковим, і впевнилися, що наші герої будуть трансформуватися. Наприклад, за сюжетом мій зять Андрій (актор Олександр Сугак) йде в армію. Потім мій син (актор Тарас Цимбалюк) нарешті одружується. В інших − в одеській родині та в київській − також стаються метаморфози. І це найцікавіше.

Актор Віктор Андрієнко / Пресслужба Нового каналу

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Трагічні події, що впродовж минулого року відбувалися на території України, теж знайшли своє відображення у другому сезоні серіалу.

Величезний плюс у тому, що ми підключаємося до актуальності, − зазначає Віктор Андрієнко. – Наприклад, є неймовірно зворушливі сцени, що відбуваються в Каховці та Харкові. Коли тільки почали знімати «Зв’язок», то не знали, який вплив цей серіал матиме на глядача, для якого ми працюємо. Зараз, у другому сезоні, маємо надію, що все буде добре!

Нагадаємо, 

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