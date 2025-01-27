Даша Петрожицька розповіла, як поборола вигорання
27 січня 2025 14:25
Акторка Даша Петрожицька
Пресслужба Нового каналу
Акторка комедійного серіалу «Будиночок на щастя» Даша Петрожицька розповіла про несподіваного друга.
Моя кицька, якій вже майже 10 років, з початку повномасштабної війни – в Німеччині. Зараз живе з моїм нареченим. Якось я подумала, що дуже скучила, і мені її не вистачає, тож хотіла забрати. Але згодом зрозуміла, що в них із Льошою такий метч і любов! Вона там у безпеці. І не треба тягати в коридор чи ванну від «шахедів» та гучних звуків. Тож врешті сказала Льоші, що настільки її люблю, що не буду забирати сюди, – розповідає Даша в інтерв’ю Аліні Доротюк. – До речі, вона стала німкенею – отримала паспорт, чіп. Кішка «в шоколаді». І Льоша завжди вдома, а не як я – поїхала на гастролі, і пів місяця немає.
Акторка Даша Петрожицька / Пресслужба Нового каналу
Але не довго Даша жила без пухнастого друга…
Я завела ще одного кота! Знайшла його в Instagram. Наштовхнулася на допис у знайомого, що шість котенят опинились на вулиці під дощем. Вони були чистенькі й гарненькі, тож, швидше за все, виросли не на вулиці, а їх просто хтось викинув. Я не змогла пройти повз і зрозуміла, що це моя доля. Раніше хотіла, щоб киця чи кіт мені просто трапились. Ось так і сталося, – розповідає Даша. – Звати котика Чубздрик. Інакше його просто не назвеш. Ми хотіли з сестрою назвати його Тінь, але зрозуміли, що це Чубздрик.
Акторка Даша Петрожицька / Пресслужба Нового каналу
До появи кота майже місяць у мене було вигорання. Не можу назвати причину. Всім казала, що це депресія, але розумію, що далеко не депресія. Мені нічого не хотілося робити, був поганий настрій. І вийти з цього стану допомогло ось це маленьке диво, – ділиться Петрожицька. – Він гризе та дряпає все, нападає, а за секунду вже мурчить. На другий чи третій день зробив з мене Гаррі Поттера, залишивши шрам на лобі. Дякувати Богу, я ніде не знімалася на той момент (усміхається). Але ж як домашні улюбленці виводять з будь-якого стану… Я приходжу додому й така: «Чубздрик!» І він біжить! Коли рятуєш якусь тваринку, це просто неймовірне відчуття.
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