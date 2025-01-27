Даша Петрожицька розповіла, як поборола вигорання

Акторка комедійного серіалу «Будиночок на щастя» Даша Петрожицька розповіла про несподіваного друга.

Кажуть, що домашні улюбленці терапевтично впливають на людину. Піклуючись про тварин, почуваєшся потрібним та не відчуваєш самотності. Та коли звикаєш до ритму життя з чотирилапим другом, відвикнути вже дуже складно. Це підтверджує й українська акторка Даша Петрожицька, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі Нового каналу «Будиночок на щастя».

Моя кицька, якій вже майже 10 років, з початку повномасштабної війни – в Німеччині. Зараз живе з моїм нареченим. Якось я подумала, що дуже скучила, і мені її не вистачає, тож хотіла забрати. Але згодом зрозуміла, що в них із Льошою такий метч і любов! Вона там у безпеці. І не треба тягати в коридор чи ванну від «шахедів» та гучних звуків. Тож врешті сказала Льоші, що настільки її люблю, що не буду забирати сюди, – розповідає Даша в інтерв’ю Аліні Доротюк. – До речі, вона стала німкенею – отримала паспорт, чіп. Кішка «в шоколаді». І Льоша завжди вдома, а не як я – поїхала на гастролі, і пів місяця немає.

Акторка Даша Петрожицька / Пресслужба Нового каналу

Але не довго Даша жила без пухнастого друга…

Я завела ще одного кота! Знайшла його в Instagram. Наштовхнулася на допис у знайомого, що шість котенят опинились на вулиці під дощем. Вони були чистенькі й гарненькі, тож, швидше за все, виросли не на вулиці, а їх просто хтось викинув. Я не змогла пройти повз і зрозуміла, що це моя доля. Раніше хотіла, щоб киця чи кіт мені просто трапились. Ось так і сталося, – розповідає Даша. – Звати котика Чубздрик. Інакше його просто не назвеш. Ми хотіли з сестрою назвати його Тінь, але зрозуміли, що це Чубздрик.

Акторка Даша Петрожицька / Пресслужба Нового каналу

Акторка каже, що котик з’явився в непростий період та став справжньою терапією.

До появи кота майже місяць у мене було вигорання. Не можу назвати причину. Всім казала, що це депресія, але розумію, що далеко не депресія. Мені нічого не хотілося робити, був поганий настрій. І вийти з цього стану допомогло ось це маленьке диво, – ділиться Петрожицька. – Він гризе та дряпає все, нападає, а за секунду вже мурчить. На другий чи третій день зробив з мене Гаррі Поттера, залишивши шрам на лобі. Дякувати Богу, я ніде не знімалася на той момент (усміхається). Але ж як домашні улюбленці виводять з будь-якого стану… Я приходжу додому й така: «Чубздрик!» І він біжить! Коли рятуєш якусь тваринку, це просто неймовірне відчуття.

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