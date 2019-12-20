ТОП-5 способов быстро снять стресс

20 декабря 2019 13:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 способов быстро снять стресс
ТОП-5 способов быстро снять стресс
pixabay.com

Мы окружены стрессом. На работе, встречах, в общественном транспорте и дома - везде мы обречены его испытывать.

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Сегодня мы поделимся пятью способами быстро его снять. 

Глубоко дышите 

Глубокое и медленное дыхание и правда помогает нам успокоиться. Попробуйте несколько простых дыхательных упражнений: вдохните воздух на 4 счета через нос, задержите дыхание на семь счетов и через рот медленно, на восемь счетов выдыхайте. Это дыхание похоже на медитативную практику: сделайте несколько таких вдохов-выдохов и сами не заметите, как успокоитесь.

Поставьте звуки природы 

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Пение птиц, звук дождя или льющейся воды, шум моря или шелест лесной листвы — все эти звуки объединяет одно: они помогают нам успокоиться.  Сконцентрируйтесь на моменте "здесь и сейчас". Оставьте всё остальное на потом. Постепенно напряжение будет вас покидать. 

Концентрация

Выберете одно дело, которое отвлечет вас. К примеру, рисование или вязание. 

Ароматерапия 

В напряженные дни поможет флакончик ароматического масла: лаванды, иланг-иланга или розмарина: они помогут снизить кровяное давление и частоту сердечных сокращений, а также уменьшат тревожность и возбуждение. Нанесите немного масла на запястья и виски, глубоко вдохните, закрыв глаза — и через пару минут придете в норму.

Ложитесь спать

В любой непонятной ситуации - засыпайте. Вероятно, ваш организм моментально отключится и вам не придется долго укладываться. А на утро вы почувствуете себя куда более обновленными. 

Напомним, 

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