ТОП-5 способов быстро снять стресс

Мы окружены стрессом. На работе, встречах, в общественном транспорте и дома - везде мы обречены его испытывать.

Сегодня мы поделимся пятью способами быстро его снять.

Глубоко дышите

Глубокое и медленное дыхание и правда помогает нам успокоиться. Попробуйте несколько простых дыхательных упражнений: вдохните воздух на 4 счета через нос, задержите дыхание на семь счетов и через рот медленно, на восемь счетов выдыхайте. Это дыхание похоже на медитативную практику: сделайте несколько таких вдохов-выдохов и сами не заметите, как успокоитесь.

Поставьте звуки природы

Пение птиц, звук дождя или льющейся воды, шум моря или шелест лесной листвы — все эти звуки объединяет одно: они помогают нам успокоиться. Сконцентрируйтесь на моменте "здесь и сейчас". Оставьте всё остальное на потом. Постепенно напряжение будет вас покидать.

Концентрация

Выберете одно дело, которое отвлечет вас. К примеру, рисование или вязание.

Ароматерапия

В напряженные дни поможет флакончик ароматического масла: лаванды, иланг-иланга или розмарина: они помогут снизить кровяное давление и частоту сердечных сокращений, а также уменьшат тревожность и возбуждение. Нанесите немного масла на запястья и виски, глубоко вдохните, закрыв глаза — и через пару минут придете в норму.

Ложитесь спать

В любой непонятной ситуации - засыпайте. Вероятно, ваш организм моментально отключится и вам не придется долго укладываться. А на утро вы почувствуете себя куда более обновленными.

Напомним,