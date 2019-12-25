10 важных вещей, которые вы обязаны сделать для себя

25 декабря 2019 15:00 Антонина Старовойт
10 важных вещей, которые вы обязаны сделать для себя
10 важных вещей, которые вы обязаны сделать для себя
pixabay.com

Очень часто мы перегибаем с жертвенностью и попросту тратим время на других вместо себя.

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Безусловно, эгоизм - негативная черта характера. Однако, не стоит забывать о повседневных радостях вашей жизни и том, что только вы - творец счастья. Не забудьте в новом году о десяти важных вещах для себя любимой. 

Проводите время только с подходящими для этого людьми.

Встречайте проблемы с поднятой головой.

Будьте во всем честны с собой.

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Поставьте свое собственное счастье на самое первое место.

Будьте настоящим собой и гордитесь этим.

Обратите внимание на настоящее и живите им.

Цените уроки, которые получаете благодаря своим ошибкам.

Будьте более вежливы по отношению к себе.

Получайте удовольствие от того, что у вас уже есть.

Слушайте свой внутренний голос.

Напомним, 

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