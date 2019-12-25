10 важных вещей, которые вы обязаны сделать для себя
Очень часто мы перегибаем с жертвенностью и попросту тратим время на других вместо себя.
Проводите время только с подходящими для этого людьми.
Встречайте проблемы с поднятой головой.
Будьте во всем честны с собой.
Будьте настоящим собой и гордитесь этим.
Обратите внимание на настоящее и живите им.
Цените уроки, которые получаете благодаря своим ошибкам.
Будьте более вежливы по отношению к себе.
Получайте удовольствие от того, что у вас уже есть.
Слушайте свой внутренний голос.
Напомним,