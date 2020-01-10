ТОП-5 признаков, что ваш партнер несчастлив с вами

10 января 2020 19:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 признаков, что ваш партнер несчастлив с вами
ТОП-5 признаков, что ваш партнер не счастлив с вами
pixabay.com

Увы, чувства имеют свойство заканчиваться или притупляться. А возможно, причиной их спада стали именно вы.

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Сегодня мы расскажем о пяти главных признаках абсолютно не счастливого партнера в отношениях с вами. Готовьтесь услышать правду. 

Он закрывается 

Все реже вы можете услышать от мужчины что-либо из его повседневной жизни. Он предпочитает умолчать, а не сказать очень много. Да и желания делать это у него становится с каждым разом все меньше.

Пассивная агрессия 

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Вы знаете, что ваш мужчине по своей природе человек добрый и отзывчивый. Однако, в последнее время вы все реже замечаете за ним эти черты. И все чаще - злобу, раздражение и едкие фразочки в ваш адрес. Дело в том, что он пытается сделать вам также больно, как и ему, но боится каких-то более решительных мер.

Поиск повода для ссоры 

И пусть все стереотипы гласят о том, что это черта девушек, однако, на практике все оказывается наоборот. Несчастливый мужчина в отношениях сможет найти любой повод для того, чтобы повздорить: от грязной тарелки до нежелания идти с ним к его родителям на ужин. 

Смена настроения 

При всех он душа компании и весельчак. Никогда не отказывает в помощи и поддержке. Все меняется, когда дверь за друзьями закрывается и вы остаётесь наедине друг с другом. Ваш "идеальный" мужчина мгновенно меняет обличие на образ угнетенного либо даже обозленного мужчины. 

Он готов на серьезные перемены

Куда вы даже, возможно, не входите. Ваш партнер всерьез задумывается о длительной командировке в другую страну либо смене работы и ее поиске за рубежом. При этом вас он в известность не ставит. А узнаете вы его планы вероятно от друзей и родителей. 

Напомним, 


 

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