ТОП-5 признаков, что ваш партнер несчастлив с вами
Увы, чувства имеют свойство заканчиваться или притупляться. А возможно, причиной их спада стали именно вы.
Он закрывается
Все реже вы можете услышать от мужчины что-либо из его повседневной жизни. Он предпочитает умолчать, а не сказать очень много. Да и желания делать это у него становится с каждым разом все меньше.
Пассивная агрессия
Поиск повода для ссоры
И пусть все стереотипы гласят о том, что это черта девушек, однако, на практике все оказывается наоборот. Несчастливый мужчина в отношениях сможет найти любой повод для того, чтобы повздорить: от грязной тарелки до нежелания идти с ним к его родителям на ужин.
Смена настроения
При всех он душа компании и весельчак. Никогда не отказывает в помощи и поддержке. Все меняется, когда дверь за друзьями закрывается и вы остаётесь наедине друг с другом. Ваш "идеальный" мужчина мгновенно меняет обличие на образ угнетенного либо даже обозленного мужчины.
Он готов на серьезные перемены
Куда вы даже, возможно, не входите. Ваш партнер всерьез задумывается о длительной командировке в другую страну либо смене работы и ее поиске за рубежом. При этом вас он в известность не ставит. А узнаете вы его планы вероятно от друзей и родителей.
Напомним,