ТОП-3 вещи, которые вам помогут при расставании
И к сожалению, алкоголь и беспорядочные половые связи не входят в этот список.
Развлекайтесь
Но не так, как героини американских комедий: с тоннами алкоголя, неизвестных рядом парней и ужасным похмельем на утро. Развлекаться можно и по-другому. Не бойтесь сходить в кино в одиночестве или на выставку без него. В любом случае, тот этап вашей жизни уже позади, а дальше - только лучше, помните.
Не бойтесь других парней
Окружайте себя правильными людьми
Возможно, у вас были общие друзья, а после расставания они перешли на его сторону. Или же просто отвернулись от вас. В таком случае, не стоит переживать из-за потери подобных людей. Найдите просто "ваших". Для этого достаточно быть открытой для мира, не сидеть дома и искать себя во многих активностях. Наверняка, есть что-то, что вы откладывали во время отношений. Почему же вы не беретесь за это сейчас?
Напомним,