ТОП-3 вещи, которые вам помогут при расставании

10 февраля 2020 12:30 Антонина Старовойт
ТОП-3 вещи, которые вам помогут при расставании
ТОП-3 вещи, которые вам помогут при расставании
pixabay.com

И к сожалению, алкоголь и беспорядочные половые связи не входят в этот список.

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Сегодня мы расскажем о трех действенных советах, благодаря которым боль от расставания сможет приглашаться. 

Развлекайтесь 

Но не так, как героини американских комедий: с тоннами алкоголя, неизвестных рядом парней и ужасным похмельем на утро. Развлекаться можно и по-другому.  Не бойтесь сходить в кино в одиночестве или на выставку без него. В любом случае, тот этап вашей жизни уже позади, а дальше - только лучше, помните. 

Не бойтесь других парней 

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После тяжелого разрыва (особенно если по инициативе парня или же из-за его измены) вернуть доверие к противоположному полу часто весьма трудно. Однако не стоит ставить крест на всех только из-за одного. Мир прекрасен в своей многогранности. Не бойтесь знакомиться, флиртовать, ходить на свидания. Во-первых, это ни к чему вас не обязывает. А во-вторых, это только возвращает вас к первому пункту "развлекайтесь" и помогает быстрее справиться с переживаниями. 

Окружайте себя правильными людьми 

Возможно, у вас были общие друзья, а после расставания они перешли на его сторону. Или же просто отвернулись от вас. В таком случае, не стоит переживать из-за потери подобных людей. Найдите просто "ваших". Для этого достаточно быть открытой для мира, не сидеть дома и искать себя во многих активностях. Наверняка, есть что-то, что вы откладывали во время отношений. Почему же вы не беретесь за это сейчас?

Напомним, 

 

 

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