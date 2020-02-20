Экстренная контрацепция: все, что вам нужно знать

20 февраля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Экстренная контрацепция: все, что вам нужно знать
Экстренная контрацепция: все, что вам нужно знать
pixabay.com

Наверняка, не все из нас знают достаточно о средствах экстренной контрацепции. А зря!

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Сегодня мы расскажем всю необходимую информацию об этих средствах. Приготовьтесь - будет интересно. 

В каких случаях ее необходимо использовать?

  • Незащищенные половые контакты ;
  • Неправильное использование противозачаточных средств. Когда, к примеру, презерватив рвется;
  • Опасения по поводу эффективности контрацептива;
  • Стоит упомянуть, увы, и сексуальное насилие.

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Какие существуют методы экстренной контрацепции?

Таблетированные препараты, рекомендованные ВОЗ: улипристал ацетат, левоноргестрел или КОК (этинистрадиол + левоноргестрел). КОК по методу Юзпе показали слабую эффективность и большую вероятность побочных эффектов. Чем раньше вы используете эти препараты, тем выше будет эффективность их действия. Но есть некоторые нюансы: 

  • Таблетки могут не сработать, если у женщины имеется лишний вес 
  • Побочные эффекты: тошнота, рвота, слабость, нарушение менструального цикла. Если в течение 2 часов после приема таблетки возникает рвота, прием препарата необходимо повторить.

Напомним, 

 

 

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