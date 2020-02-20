Экстренная контрацепция: все, что вам нужно знать
Наверняка, не все из нас знают достаточно о средствах экстренной контрацепции. А зря!
В каких случаях ее необходимо использовать?
- Незащищенные половые контакты ;
- Неправильное использование противозачаточных средств. Когда, к примеру, презерватив рвется;
- Опасения по поводу эффективности контрацептива;
- Стоит упомянуть, увы, и сексуальное насилие.
Таблетированные препараты, рекомендованные ВОЗ: улипристал ацетат, левоноргестрел или КОК (этинистрадиол + левоноргестрел). КОК по методу Юзпе показали слабую эффективность и большую вероятность побочных эффектов. Чем раньше вы используете эти препараты, тем выше будет эффективность их действия. Но есть некоторые нюансы:
- Таблетки могут не сработать, если у женщины имеется лишний вес
- Побочные эффекты: тошнота, рвота, слабость, нарушение менструального цикла. Если в течение 2 часов после приема таблетки возникает рвота, прием препарата необходимо повторить.
Напомним,