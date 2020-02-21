Это нужно знать каждому: ТОП-3 важных момента в презервативах

Так ли вы хорошо обознаны в вопросе контрацепции?

Сегодня мы расскажем вам обо всем, что вы могли пропустить.

Разновидность

Эластичные, прочные и тонкие латексные презервативы защищают от ВИЧ, различных инфекций и нежелательной беременности. Однако важно помнить, что у многих мужчин и женщин вполне возможно есть аллергия на латекс. К тому же, он несовместим с масляными средствами (массажное масло, смазка и тд). Альтернативой латексу может быть полиуретан. Этот материал не вызывает аллергии и совместим с любыми лубрикантами. Полиуретановые контрацептивы не имеют запаха и практически неощутимы. Из минусов: завышенная цена и редкое их наличие в аптеках.

Размер

У презервативов есть размер. Маленький будет натирать и давить на член, а потом и вовсе может порваться. Слишком большой элементарно сползет во время секса. Стандартными размерами считаются длина от 170 мм и ширина от 45 мм.

Дополнения

Помимо стандартных и известных всем презервативов, также можно найти на полочках ребристые, с усиками и пупырышками. Такие дополнения могут увеличить удовольствие, но никак не защиту.

Напомним,