Возможно, твой парень-сексист: главные признаки
К сожалению, сексизм в 21 веке продолжает существовать. И хуже этого - не в таких малых количествах, как мы думали.
Он не умеет вас слушать
Ведь, по его мнению, часто вы говорите что-то неважное и бессмысленное. Если он считает, что перебивать вас и насмехаться над вашими словами нормально - он точно сексист.
Полное неуважение к женскому полу
Все девушки продажны
Если любой успех женщины он оправдывает тем, что она с кем-нибудь переспала или вышла за кого-нибудь замуж - он сексист.
Женщина "должна"...
Родить детей, сидеть дома, быть "хранительницей семейного очага", готовить борщи и стирать носки. А еще, конечно, хорошо выглядеть и никогда не отказывать мужчине в сексе. Очнитесь! Если мужчина хоть примерное такого мнения, то лучше свести общение к минимуму.
Напомним,