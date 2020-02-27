Возможно, твой парень-сексист: главные признаки

27 февраля 2020 09:00 Антонина Старовойт
Возможно, твой парень-сексист: главные признаки
Парень-сексист: главные признаки
pixabay.com

К сожалению, сексизм в 21 веке продолжает существовать. И хуже этого - не в таких малых количествах, как мы думали.

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Самый неприятный сценарий - это парень либо коллега по работе, которые показывает признаки откровенного сексиста. Если же вы их обнуражили, срочно давайте в руки им книги о феминизме, равенстве и знакомьте с влиятельными женщинами эпохи суфражисток. А пока ознакомьтесь с главными признаками: 

Он не умеет вас слушать

Ведь, по его мнению, часто вы говорите что-то неважное и бессмысленное. Если он считает, что перебивать вас и насмехаться над вашими словами нормально -  он точно сексист. 

Полное неуважение к женскому полу

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Оно может проявляться по-разному: шутки либо же серьезные высказывания, действия и странные поступки. Ведь он точно уверен: вас не за что уважать, вы ведь не Стив Джобс. Если мужчина так и исходит на претензии, то сексизм в его начале точно присутствует. 

Все девушки продажны 

Если любой успех женщины он оправдывает тем, что она с кем-нибудь переспала или вышла за кого-нибудь замуж - он сексист. 

Женщина "должна"...

Родить детей, сидеть дома, быть "хранительницей семейного очага", готовить борщи и стирать носки. А еще, конечно, хорошо выглядеть и никогда не отказывать мужчине в сексе. Очнитесь! Если мужчина хоть примерное такого мнения, то лучше свести общение к минимуму. 

Напомним, 

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