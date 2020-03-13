Первое впечатление не обманывает: ТОП-3 фактора, которые формируют его
Вы только встретились с парнем и не имеете понятия, что он думает о вас.
Преимущество
Когда мы считаем человека более успешным в чем-то, то мы по умолчанию становимся более расположенными к нему. По такому принципу работает психология. Однако не факт, что в будущем не будет разочарований, ведь на первый взгляд, успешный и самодостаточный человек, но, к примеру, оказывается злым и агрессивным. Успешная, ухоженная женщина может быть плохой хозяйкой.
Отношение к вам
Внешний вид
Как бы мы не отрицали этот факт, но мы всегда смотрим на внешность человека. Хотим мы этого или нет. Ведь у каждого есть внешние критерии, которым мы отдаем предпочтение.
Напомним,