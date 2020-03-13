Первое впечатление не обманывает: ТОП-3 фактора, которые формируют его

Вы только встретились с парнем и не имеете понятия, что он думает о вас.

Преимущество

Тогда самое время узнать, какими тремя факторами руководствуются партнеры при составлении первого впечатления.

Когда мы считаем человека более успешным в чем-то, то мы по умолчанию становимся более расположенными к нему. По такому принципу работает психология. Однако не факт, что в будущем не будет разочарований, ведь на первый взгляд, успешный и самодостаточный человек, но, к примеру, оказывается злым и агрессивным. Успешная, ухоженная женщина может быть плохой хозяйкой.

Отношение к вам

Внешний вид

В случае когда человек тепло общается с нами, интересуется, делает комплименты, то нам хочется дать ему это же в ответ. Хотя на самом деле мужчиной или женщиной может двигать только желание быть хорошим в глазах других, и все поведение направлено только на удовлетворение собственных нужд.

Как бы мы не отрицали этот факт, но мы всегда смотрим на внешность человека. Хотим мы этого или нет. Ведь у каждого есть внешние критерии, которым мы отдаем предпочтение.

Напомним,