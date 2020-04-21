Что привлекает парней в девушках больше всего: ТОП-5 основных факторов

Отношения могут строиться на разных аспектах. Но вот влечение всегда связано с похожими качествами.

У вас есть своя жизнь

Какие же факторы привлекают парней в девушкам наиболее? Пришло время разобраться во всем и дать ответ

Больше всего парней привлекают девушки, которые не зациклены на объекте своей симпатии. Они могут давать парню, что он им симпатичен, но идти в открытую и заявлять о своих чувствах - никогда. Именно поэтому они и кажутся парням такими интересными. Для того, чтобы его заинтересовать нужно мало, на самом деле - просто игнорируйте (но в меру) факт свой заинтересованности и живите полноценной жизнью.

Любите себя

Чувство юмора

Парни чувствуют и ваш любовь, и нелюбовь к себе. Этот пункт психологи часто называют самым важным. Суть в том, что личностные границы и отношения с собой определяют меры дозволенного для других людей. Именно поэтому вы должны для начала достигнуть общей гармонии со своим телом, а уже потом начинать строить отношения с кем-либо.

Парням нравятся девушки, c которыми можно от души и искренне посмеяться. Не бойтесь смеяться над собой - самоирония так же важна, как и умение понимать чужие шутки.

Флиртуйте

Парням нравится ненавязчивый флирт. Он их подстегивает делать ответные шаги в вашу сторону. И чаще всего ответные шаги становятся более настойчивыми и ясными по отношению к вам. Кстати, флиртовать можно и уже будучи в отношениях (но делать это лучше со своим парнем, конечно). Это еще больше подогреет интерес и желание к вам.

Уверенность в постели

Этого пункта многим не хватает. А зря! Ведь мужчины обожают уверенных в постели девушек, которые знают чего хотят и могут говорить об этом с мужчиной. Так же не бойтесь проявлять первой инициативу - она останется только похвальной. Не бойтесь перейти какую-либо черту, ведь определяете только вы ее.

Напомним,