ТОП-5 типов женщин, которые не могут добиться уважения мужчины

Мы постоянно слышим, что уважение является залогом крепких отношений, почему же некоторые мужчины ни во что не ставят своих женщин?

Женщина, делающая для мужчины все

Если женщина начинает тратить на отношения все свои ресурсы, моральные, физические и даже финансовые, мужчина быстро адаптируется к такому комфортному положению принимающей стороны, и перестает вкладываться в отношения

Скорее всего, вскоре избранник сядет на шею женщине и будет требовать от нее выполнения всех прихотей.

Женщина, которую интересуют только деньги

Рыночные отношения в любви едва ли кого-то обрадуют. Даже если мужчина согласится на такие правила игры и будет обеспечивать свою любимую женщину необходимым, вскоре он может сказать, что заказывает музыку тот, кто платит.

Женщина, которая не уважает себя саму

Как женщину могут полюбить окружающие, если она сама себя не любит?

Перестаньте концентрироваться на своих комплексах, не ставьте чужие интересы выше своих, скорее всего, такое поведение вызовет пренебрежение.

Женщина, строящая из себя жертву

Женщина, не имеющая своего мнения

Женщины, которые постоянно рассказывают, как сложно им в жизни, не вызывают жалости. Самый терпеливый мужчина начнет раздражаться, ведь у него в жизни тоже могут быть проблемы, а с любимой он хотел провести время в позитивном ключе.

Женщина, которая ничем не интересуется и не может поддержать разговор, не касающийся косметики, выглядит весьма ограниченной в глазах мужчин.

Вы не должны быть экспертом во всем, но наличие хобби и интересов, которые помогают быть счастливой, сделает вас еще интереснее для избранника.

Напомним,