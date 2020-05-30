Вашим отношениям стоит взять перерыв: ТОП-4 очевидных признака
Отношения, к сожалению, не всегда складывают очень гладко.
Вы заводитесь с полуслова
Все пары рано или поздно доходят до этой главы в отношениях. Но что же делать, если раздражение бьет через край? Психологи рекомендуют на этом этапе сделать маленькую паузу и переосмыслить еще то, нужны ли вам эти отношения и готовы ли вы за них бороться. Повышенная раздражительность часто бывает причиной стрессов. Согласитесь, когда все наваливается в одну кучку, то решение пожить раздельно не такое уж и плохое, правда?
Вы недоговариваете
Вы часто обижаетесь
Регулярные ссоры - признак токсичных отношений. А еще хуже, если ссора уже прошла, а обида осталась. Проговаривайте ваши эмоции с партнером. Высказывайте претензии. Либо отдохните друг от друга.
Вам не хочется секса
Страсть может исчезать. И это тоже нормально. Но если у вас есть нечто большее, чем голая страсть - чувства, например, то не стоит ставить крест на отношениях. В таком случае, еще можно все исправить при общем желании двоих. Кстати, разъехаться вы действительно можете. Таким образом, вы можете создать забытую романтику и ходить друг к другу в гости на ночевки.
Напомним,