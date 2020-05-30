Вашим отношениям стоит взять перерыв: ТОП-4 очевидных признака

30 мая 2020 21:00 Антонина Старовойт
Вашим отношениям стоит взять перерыв: ТОП-4 очевидных признака
Вашим отношениям стоит взять перерыв: ТОП-4 очевидных признака
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Отношения, к сожалению, не всегда складывают очень гладко.

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Именно поэтому некоторые пары иногда предпочитают взять тайм-аут, пожить отдельно друг от друга и разобраться в себе. Обязательно обратите внимание на эти признаки - они прежде всего говорят, что вам нужно что-то менять в ваших отношениях. 

Вы заводитесь с полуслова

Все пары рано или поздно доходят до этой главы в отношениях. Но что же делать, если раздражение бьет через край? Психологи рекомендуют на этом этапе сделать маленькую паузу и переосмыслить еще то, нужны ли вам эти отношения и готовы ли вы за них бороться. Повышенная раздражительность часто бывает причиной стрессов.  Согласитесь, когда все наваливается в одну кучку, то решение пожить раздельно не такое уж и плохое, правда?

Вы недоговариваете

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Это, пожалуй, одна из наиболее серьезных причин для того, чтобы задуматься над вашими отношениями. Недоверие начинается из-за того, что кто-то начинает что-то скрывать в отношениях. А вот если у вас нет желания даже делиться основными моментами из жизни, будьте уверены: пора взять перерыв и разобраться в себе. 

Вы часто обижаетесь 

Регулярные ссоры - признак токсичных отношений. А еще хуже, если ссора уже прошла, а обида осталась. Проговаривайте ваши эмоции с партнером. Высказывайте претензии. Либо отдохните друг от друга. 

Вам не хочется секса

Страсть может исчезать. И это тоже нормально. Но если у вас есть нечто большее, чем голая страсть - чувства, например, то не стоит ставить крест на отношениях. В таком случае, еще можно все исправить при общем желании двоих. Кстати, разъехаться вы действительно можете. Таким образом, вы можете создать забытую романтику и ходить друг к другу в гости на ночевки. 

Напомним, 

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