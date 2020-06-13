Как правильно ласкать: ТОП-5 основных правил для партнеров
Мануальные ласки - важная составляющая каждой прелюдии. Именно благодаря ей вы можете завести партнера до такой степени, что ночь точно выдастся страстной.
Используйте разные техники
Пробуйте экспериментировать с ласками. Меняйте темп, движения и интенсивность ласк. Это не только принесет удовольствие партнеру, но и воодушевит на дальнейшие телодвижения. Если вы понимаете, что финал уже совсем скоро, не убирайте руку.
Задействуйте обе руки
Пользуйтесь лубрикантом
Не стоит задействовать массажное масло либо тем более слюну. Лучше всего отдавать предпочтение профессиональной смазке, которую можно купить в любой аптеке. Выбирайте средство без запаха и на водной основе. Она сможет избежать вероятности развития аллергии.
Следите за ногтями
Длинный маникюр может стать препятствием для удовольствия. Конечно, снимать красоту не стоит, но помните: кожа на члене мужчины весьма чувствительная. Поэтому лучше контролировать интенсивность ваших движений.
Разговаривайте
Обсудите с мужчиной тему того, любит ли он использование слов во время ласк и секса в целом. Если некоторых это заводит, то для кого-то это может быть табу. И все же помните: возбуждающие фразочки во время секса лишними еще никогда не были.
Напомним,