Как правильно ласкать: ТОП-5 основных правил для партнеров

13 июня 2020 15:00 Антонина Старовойт
Как правильно ласкать: ТОП-5 основных правил для партнеров
Как правильно ласкать: ТОП-5 основных правил для партнеров
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Мануальные ласки - важная составляющая каждой прелюдии. Именно благодаря ей вы можете завести партнера до такой степени, что ночь точно выдастся страстной.

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Предлагаем вам обратить внимание на пять основных правил мануальных ласк, которые помогут вам создать идеальную прелюдию. 

Используйте разные техники 

Пробуйте экспериментировать с ласками. Меняйте темп, движения и интенсивность ласк. Это не только принесет удовольствие партнеру, но и воодушевит на дальнейшие телодвижения. Если вы понимаете, что финал уже совсем скоро, не убирайте руку.

 

Задействуйте обе руки

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Благодаря этому вы сможете варьировать темп и ритм ваших движений. Также это поможет не прерывать контакт, что очень важно для качественного удовольствия. Помните, что движения вверх возбуждают, а вниз - расслабляют. 

Пользуйтесь лубрикантом 

Не стоит задействовать массажное масло либо тем более слюну. Лучше всего отдавать предпочтение профессиональной смазке, которую можно купить в любой аптеке. Выбирайте средство без запаха и на водной основе. Она сможет избежать вероятности развития аллергии. 

Следите за ногтями 

Длинный маникюр может стать препятствием для удовольствия. Конечно, снимать красоту не стоит, но помните: кожа на члене мужчины весьма чувствительная. Поэтому лучше контролировать интенсивность ваших движений.

Разговаривайте 

Обсудите с мужчиной тему того, любит ли он использование слов во время ласк и секса в целом. Если некоторых это заводит, то для кого-то это может быть табу. И все же помните: возбуждающие фразочки во время секса лишними еще никогда не были. 

Напомним, 

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