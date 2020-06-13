Как правильно ласкать: ТОП-5 основных правил для партнеров

Мануальные ласки - важная составляющая каждой прелюдии. Именно благодаря ей вы можете завести партнера до такой степени, что ночь точно выдастся страстной.

Используйте разные техники

Предлагаем вам обратить внимание на пять основных правил мануальных ласк, которые помогут вам создать идеальную прелюдию.

Пробуйте экспериментировать с ласками. Меняйте темп, движения и интенсивность ласк. Это не только принесет удовольствие партнеру, но и воодушевит на дальнейшие телодвижения. Если вы понимаете, что финал уже совсем скоро, не убирайте руку.

Задействуйте обе руки

Пользуйтесь лубрикантом

Благодаря этому вы сможете варьировать темп и ритм ваших движений. Также это поможет не прерывать контакт, что очень важно для качественного удовольствия. Помните, что движения вверх возбуждают, а вниз - расслабляют.

Не стоит задействовать массажное масло либо тем более слюну. Лучше всего отдавать предпочтение профессиональной смазке, которую можно купить в любой аптеке. Выбирайте средство без запаха и на водной основе. Она сможет избежать вероятности развития аллергии.

Следите за ногтями

Длинный маникюр может стать препятствием для удовольствия. Конечно, снимать красоту не стоит, но помните: кожа на члене мужчины весьма чувствительная. Поэтому лучше контролировать интенсивность ваших движений.

Разговаривайте

Обсудите с мужчиной тему того, любит ли он использование слов во время ласк и секса в целом. Если некоторых это заводит, то для кого-то это может быть табу. И все же помните: возбуждающие фразочки во время секса лишними еще никогда не были.

Напомним,