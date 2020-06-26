Чего вы раньше не знали об оргазме: ТОП-4 удивительных факта
Оргазм - желанное состояние тела и сознания для каждой пары. Многие бросаются в самые сумасшедшие эксперименты только ради того, чтобы испытать это ощущение.
Помогает при икоте
Ученые рассказали о случае, когда на одного из жителей Израиля напала сильная икота. Мужчина мучился на протяжение пары дней этим состоянием, перепробовав все классические средства. Но потом он занялся сексом с женой - и икоту как рукой сняло. Если же у вас нет второй половинки, врачи рекомендуют мастурбировать.
Женщина может испытать оргазм во время родов
Смазка помогает достичь оргазма
Исследования показали, что пары, которые используют смазку, чаще достигают одновременного оргазма. Вместе с тем, важно отметить: лубрикант - важная составляющая половой жизни. В любом случае, он всегда должен быть под рукой.
Не испытывать оргазм после каждого секса - нормально
Не стоит предполагать, что каждый секс должен заканчиваться оргазмом. Мы живем не в самом идеальном мире, поверьте. Именно поэтому важно не концентрироваться на конечной точке достижения наслаждения, а на самом процессе. Отсутствие ожиданий принесет вам куда больше удовольствия.
Напомним,