Чего вы раньше не знали об оргазме: ТОП-4 удивительных факта

26 июня 2020 21:30 Антонина Старовойт
Чего вы раньше не знали об оргазме: ТОП-4 удивительных факта

Оргазм - желанное состояние тела и сознания для каждой пары. Многие бросаются в самые сумасшедшие эксперименты только ради того, чтобы испытать это ощущение.

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Об оргазме знают не одно столетие. Долгое время оргазм был объектом изучения многих сексологов и ученных. Сейчас они наконец-то смогли вывести удивительные, но все же реальные факты о состоянии оргазма

Помогает при икоте

Ученые рассказали о случае, когда на одного из жителей Израиля напала сильная икота. Мужчина мучился на протяжение пары дней этим состоянием, перепробовав все классические средства. Но потом он занялся сексом с женой - и икоту как рукой сняло. Если же у вас нет второй половинки, врачи рекомендуют мастурбировать. 

Женщина может испытать оргазм во время родов

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Конечно, в это верится с трудом, но некоторые роженицы действительно ощущают оргазм, когда на свет появляется их малыш. Обычно такое происходит с мамами первенцев. Кстати, после родов сексуальность женщины раскрывается заново, а это значит, что и вероятность испытывать оргазм при сексе становится более высокой. 

Смазка помогает достичь оргазма 

Исследования показали, что пары, которые используют смазку, чаще достигают одновременного оргазма. Вместе с тем, важно отметить: лубрикант - важная составляющая половой жизни. В любом случае, он всегда должен быть под рукой. 

Не испытывать оргазм после каждого секса - нормально 

Не стоит предполагать, что каждый секс должен заканчиваться оргазмом. Мы живем не в самом идеальном мире, поверьте. Именно поэтому важно не концентрироваться на конечной точке достижения наслаждения, а на самом процессе. Отсутствие ожиданий принесет вам куда больше удовольствия. 

Напомним, 

 

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