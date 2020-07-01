Как пережить расставание: ТОП-4 пункта, которые помогут вам это сделать

1 июля 2020 21:30 Антонина Старовойт
Как пережить расставание: ТОП-4 пункта, которые помогут вам это сделать
Как пережить расставание: ТОП-4 пункта, которые помогут вам это сделать
pixabay.com

Расставание - всегда неприятный процесс, через который, к сожалению, проходит каждый из нас.

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В этом деле главное не пускаться берегов и не терять самообладание. Ведь именно тогда вам грозит и низкая самооценка, и все сопутствующие проблемы. Предлагаем поскорее избавиться от них и начать жить с чистого листа. 

Развлекитесь 

Быть одинокой - это значит, быть полностью свободной. Вам не нужно отчитываться перед кем-либо. Теперь все ваше подвластно только вам. Пойдите на йогу, идите на масштабные тусовки и ищите общий язык с собой. Чем более прокаченной будет ваша личность, тем интереснее вы будете для других. 

Не бойтесь других парней

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На одном ведь свет клином не сошелся, правда? Не бойтесь знакомиться. Знакомство еще ни к чему не обязывает, помните. Поэтому дать шанс просто общению. Оно может стать терапией, а не новой возможностью. 

Займитесь собой

К сожалению, в любых отношениях вы всегда будете немного больше о думать о паре, чем о вас как о девушке. Расставание - отличная возможность изменить себя по-новой. К примеру, сменить прическу либо цвет волос. Будьте открыты к новым возможностям. 

Найдите окружение по душе 

Общайтесь с теми людьми, которые приносят вам исключительно счастье и положительные эмоции. Во-первых, это поможет вам отвлечься от недавно пережитого расставания. А во-вторых, правильное окружение может подсказать вам дальнейший путь в этой жизни. Согласитесь, одни плюсы. 

Напомним, 

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