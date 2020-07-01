Как пережить расставание: ТОП-4 пункта, которые помогут вам это сделать
Расставание - всегда неприятный процесс, через который, к сожалению, проходит каждый из нас.
Развлекитесь
Быть одинокой - это значит, быть полностью свободной. Вам не нужно отчитываться перед кем-либо. Теперь все ваше подвластно только вам. Пойдите на йогу, идите на масштабные тусовки и ищите общий язык с собой. Чем более прокаченной будет ваша личность, тем интереснее вы будете для других.
Не бойтесь других парней
Займитесь собой
К сожалению, в любых отношениях вы всегда будете немного больше о думать о паре, чем о вас как о девушке. Расставание - отличная возможность изменить себя по-новой. К примеру, сменить прическу либо цвет волос. Будьте открыты к новым возможностям.
Найдите окружение по душе
Общайтесь с теми людьми, которые приносят вам исключительно счастье и положительные эмоции. Во-первых, это поможет вам отвлечься от недавно пережитого расставания. А во-вторых, правильное окружение может подсказать вам дальнейший путь в этой жизни. Согласитесь, одни плюсы.
Напомним,