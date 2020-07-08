Какие проблемы могут появиться у женщины при длительном отсутствии оргазма

8 июля 2020 21:30 Антонина Старовойт
Какие проблемы могут появиться у женщины при длительном отсутствии оргазма
Какие проблемы могут появиться у женщины при длительном отсутствии оргазма
pixabay.com

Оргазм - важная составляющая любого секса. И если он в принципе отсутствует в интимной близости, то для женщины это может быть чревато рядом последствий.

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Оргазм дает девушке подтвердить свою самооценку, а также на равных с мужчиной испытывать приятные ощущения сполна. Однако, далеко не всегда женщина может похвастаться подобным. А вот отсутствие оргазма на постоянной основе может привести к следующим проблемам. 

Комплекс неполноценности 

Важно понять: физических отклонений может и не быть. Но вот психологические нюансы могут появиться уже совсем скоро. Особенно, если секс у пары регулярный, а отсутствие оргазма - тенденция в любой близости. Девушка будет думать, что фригидна и попросту закроется в себе и своих комплексах. 

Нарушаться отношения с партнеров 

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Прежде всего тут будет играть тот фактор, что мужчина получил удовольствие, а женщина - нет. Обычно эту проблему легко решить при помощи эффективного диалога, который будет направлен на смену поз либо мест для занятия сексом. Если же мужчина отказывается от таких разговоров, нужно задуматься, рядом с тем ли вы находитесь. 

Страх перед сексом 

Дальнейший побочный эффект отсутствия оргазма - проблемы с отношениями и сексом в принципе. Девушке будет трудно вступать в близкий физический контакт, поскольку она будет уверена, что никакого удовольствия испытать у нее не получится. Именно поэтому важно при первых же неудовлетворительных ощущений после интима поговорить с партнером. 

Как говорить 

Не нужно быть резкой либо говорить с претензией. Возможно, мужчина также чувствует свою вину. Хотите достичь понимания - говорите медленно и спокойно. Предложите подумать ему вместе, как решить эту проблему и пройти через нее совместными усилиями. 

Напомним, 

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