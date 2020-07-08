Какие проблемы могут появиться у женщины при длительном отсутствии оргазма
Оргазм - важная составляющая любого секса. И если он в принципе отсутствует в интимной близости, то для женщины это может быть чревато рядом последствий.
Комплекс неполноценности
Важно понять: физических отклонений может и не быть. Но вот психологические нюансы могут появиться уже совсем скоро. Особенно, если секс у пары регулярный, а отсутствие оргазма - тенденция в любой близости. Девушка будет думать, что фригидна и попросту закроется в себе и своих комплексах.
Нарушаться отношения с партнеров
Страх перед сексом
Дальнейший побочный эффект отсутствия оргазма - проблемы с отношениями и сексом в принципе. Девушке будет трудно вступать в близкий физический контакт, поскольку она будет уверена, что никакого удовольствия испытать у нее не получится. Именно поэтому важно при первых же неудовлетворительных ощущений после интима поговорить с партнером.
Как говорить
Не нужно быть резкой либо говорить с претензией. Возможно, мужчина также чувствует свою вину. Хотите достичь понимания - говорите медленно и спокойно. Предложите подумать ему вместе, как решить эту проблему и пройти через нее совместными усилиями.
Напомним,