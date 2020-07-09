Техника оральных ласк для мужчины: как сделать своему партнеру приятно

9 июля 2020 21:30 Антонина Старовойт
Техника оральных ласк для мужчины: как сделать своему партнеру приятно
Техника оральных ласк для мужчины: как сделать своему партнеру приятно
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Оральные ласки - отличная возможность разогреть огонь страсти между парой и довести их до высшей точки возбуждения.

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Оральные ласки женщины для мужчины также могут стать альтернативой ручной манипуляции с целью достижения наилучшей эрекции партнера. Таким образом вы делаете приятно и себе в дальнейшем, и мужчине здесь и сейчас. Предлагаем отточить ваше мастерство и довести его до совершенства. 

Обратите внимание на головку 

Нужно понимать, что член в принципе чувствителен. А наиболее эрогенной зоной у мужского пениса является головка. Уделите ей немного больше времени. Попробуйте поводить языком по часовой стрелке, слегка дуя на него струей охлажденного воздуха. 

Уберите зубы подальше

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А вот с зубами у члена дела не складываются. Поскольку во время оральных ласк он становится наиболее эрогированной зоной, любое неверное движение приносит в несколько раз больше боли. Начинать нужно медленно и осторожно - в начале будет достаточно только губ и языка. 

Следите за влажностью 

Член всегда должен оставаться у мужчины увлажненным, если вы хотите доставить ему настоящее удовольствие. А вот излишняя сухость напротив может вызвать болевые ощущения. Если чувствуете, что слюна закончилось - воспользуйтесь съедобной смазкой. 

Не тяните сильно кожу

Если вы будете сильно активничать и тянуть кожу, то можете попросту передавить кожу партнера и его нервные окончания на ней, которые находятся в области уздечки. Будьте внимательны, поскольку это наиболее чувствительная часть головки. 

Напомним, 

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