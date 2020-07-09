Техника оральных ласк для мужчины: как сделать своему партнеру приятно
Оральные ласки - отличная возможность разогреть огонь страсти между парой и довести их до высшей точки возбуждения.
Обратите внимание на головку
Нужно понимать, что член в принципе чувствителен. А наиболее эрогенной зоной у мужского пениса является головка. Уделите ей немного больше времени. Попробуйте поводить языком по часовой стрелке, слегка дуя на него струей охлажденного воздуха.
Уберите зубы подальше
Следите за влажностью
Член всегда должен оставаться у мужчины увлажненным, если вы хотите доставить ему настоящее удовольствие. А вот излишняя сухость напротив может вызвать болевые ощущения. Если чувствуете, что слюна закончилось - воспользуйтесь съедобной смазкой.
Не тяните сильно кожу
Если вы будете сильно активничать и тянуть кожу, то можете попросту передавить кожу партнера и его нервные окончания на ней, которые находятся в области уздечки. Будьте внимательны, поскольку это наиболее чувствительная часть головки.
Напомним,