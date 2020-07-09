Техника оральных ласк для мужчины: как сделать своему партнеру приятно

Оральные ласки - отличная возможность разогреть огонь страсти между парой и довести их до высшей точки возбуждения.

Обратите внимание на головку

Оральные ласки женщины для мужчины также могут стать альтернативой ручной манипуляции с целью достижения наилучшей эрекции партнера . Таким образом вы делаете приятно и себе в дальнейшем, и мужчине здесь и сейчас. Предлагаем отточить ваше мастерство и довести его до совершенства.

Нужно понимать, что член в принципе чувствителен. А наиболее эрогенной зоной у мужского пениса является головка. Уделите ей немного больше времени. Попробуйте поводить языком по часовой стрелке, слегка дуя на него струей охлажденного воздуха.

Уберите зубы подальше

Следите за влажностью

А вот с зубами у члена дела не складываются. Поскольку во время оральных ласк он становится наиболее эрогированной зоной, любое неверное движение приносит в несколько раз больше боли. Начинать нужно медленно и осторожно - в начале будет достаточно только губ и языка.

Член всегда должен оставаться у мужчины увлажненным, если вы хотите доставить ему настоящее удовольствие. А вот излишняя сухость напротив может вызвать болевые ощущения. Если чувствуете, что слюна закончилось - воспользуйтесь съедобной смазкой.

Не тяните сильно кожу

Если вы будете сильно активничать и тянуть кожу, то можете попросту передавить кожу партнера и его нервные окончания на ней, которые находятся в области уздечки. Будьте внимательны, поскольку это наиболее чувствительная часть головки.

Напомним,