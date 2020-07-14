Как достичь яркого оргазма: ТОП-4 главных совета
Достичь оргазма - весьма непростое, но в то же время интересное занятие, схожее на подъем на наивысшую вершину мира.
Сосредоточиться на процессе
Постарайтесь отбросить все мысли о быте, доме, семье и работе. Оргазм требует не только физического, но и эмоционального присутствия. Это поможет вам полностью находиться во временном пространстве "здесь и сейчас".
Не стрессуйте
Внимание клитору
Клитор - единственный орган в женском организме, созданный исключительно для удовольствия. Именно поэтому не стоит пренебрегать им. Важно прежде всего понять, как вам нравится, чтобы прикасались к вашему телу. Для этого нужно поработать самостоятельно со своим клитором.
Качественная прелюдия
Конечно, страсть может нежданно охватить вас с головой. Но помните: чем более подготовленным во всех смыслах будет ваше тело, тем проще женщине будет достичь наивысших точек оргазма.
Напомним,