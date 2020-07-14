Как достичь яркого оргазма: ТОП-4 главных совета

14 июля 2020 21:30 Антонина Старовойт
Как достичь яркого оргазма: ТОП-4 главных совета
Как достичь яркого оргазма: ТОП-4 главных совета
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Достичь оргазма - весьма непростое, но в то же время интересное занятие, схожее на подъем на наивысшую вершину мира.

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Прежде всего, необходимо понимать: оргазм - это закалка уже бывалых участников клуба интимных развлечений. Проще всего сравнить оргазм с кубиками пресса, к которым спортсмены идут не один месяц. Только регулярный секс и дополнительные тренировки могут дать вам четкое осознание, как достичь желанного удовольствия. 

Сосредоточиться на процессе

Постарайтесь отбросить все мысли о быте, доме, семье и работе. Оргазм требует не только физического, но и эмоционального присутствия. Это поможет вам полностью находиться во временном пространстве "здесь и сейчас". 

Не стрессуйте 

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Стресс - убийца оргазма. Именно он не позволяет вам полностью расслабиться и прийти к конечной точке удовольствия. При этом важно понимать: стресс может быть не только как следствие нелюбимой работы. Во время самого секса вы также можете достичь стрессового состояния. Обычно это происходит из-за слишком ускоренного темпа самих фрикций мужчины и желания прийти к оргазму. Лучше замедлить сами движения и сосредоточиться не на цели, а на способе ее достижения. 

Внимание клитору 

Клитор - единственный орган в женском организме, созданный исключительно для удовольствия. Именно поэтому не стоит пренебрегать им. Важно прежде всего понять, как вам нравится, чтобы прикасались к вашему телу. Для этого нужно поработать самостоятельно со своим клитором. 

Качественная прелюдия

Конечно, страсть может нежданно охватить вас с головой. Но помните: чем более подготовленным во всех смыслах будет ваше тело, тем проще женщине будет достичь наивысших точек оргазма. 

Напомним, 

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