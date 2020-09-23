Эксперты выяснили, когда наступает самый несчастливый возраст

23 сентября 2020 23:00 Алла Лысак
Эксперты выяснили, когда наступает самый несчастливый возраст
Эксперты выяснили, когда наступает несчастливый возраст

Ученые Национального бюро экономических исследований США рассказали, как работают человеческие часы счастья.

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В ходе эксперимента исследователи провели масштабное анкетирование, предложив людям разных возрастов из 132 стран мира ответить на несколько десятков вопросов, раскрывающих особенности их душевного состояния и морального самочувствия.

Оказалось, что чаще всего глубоко несчастными себя ощущают люди в возрасте 47—48 лет. В зависимости от уровня развития экономики так называемый кризис может наступать раньше — в 46 лет, а в Китае и Мексике, например, хуже всего люди чувствуют себя значительно раньше, уже в 43 года.  

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По мнению ученых, влияние на эмоциональное состояние человека оказывают многие факторы, в том числе биохимические процессы в организме и уровень гормонов в крови.
Примечательно, что период наибольшего удовлетворения жизнью приходится на 18—20 лет, и после этого постепенно снижается до минимума к 48 годам. Состояние уныния может длиться вплоть до 60 лет, после этого у человека включается второе дыхание, к 70 годам мужчины и женщины снова ощущают вкус к жизни. 

Напомним,

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