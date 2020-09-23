Эксперты выяснили, когда наступает самый несчастливый возраст
Ученые Национального бюро экономических исследований США рассказали, как работают человеческие часы счастья.
Оказалось, что чаще всего глубоко несчастными себя ощущают люди в возрасте 47—48 лет. В зависимости от уровня развития экономики так называемый кризис может наступать раньше — в 46 лет, а в Китае и Мексике, например, хуже всего люди чувствуют себя значительно раньше, уже в 43 года.
Примечательно, что период наибольшего удовлетворения жизнью приходится на 18—20 лет, и после этого постепенно снижается до минимума к 48 годам. Состояние уныния может длиться вплоть до 60 лет, после этого у человека включается второе дыхание, к 70 годам мужчины и женщины снова ощущают вкус к жизни.
Напомним,