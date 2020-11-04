Какие эротические сны чаще всего снятся женщинам и мужчинам

Какие эротические сны чаще всего снятся женщинам и мужчинам

Мужчины и женщины рассказали о том, какие эротические фантазии приходят к ним во снах.

Британский сайт для знакомств Illicit Encounters провел опрос среди пользователей, спросив о самых частых эротических снах 1000 мужчин и 1000 женщин.

Оказалось, что 76% мужчин видят сны эротического характера, в том числе эротические кошмары, где что-то идет не так.

А женщины рассказали о том, что самыми тревожными для них были сны об измене партнера (такие видели 57% опрошенных).

Самые популярные эротические сны мужчин:

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Напомним,