Какие эротические сны чаще всего снятся женщинам и мужчинам

4 ноября 2020 23:00 Алла Лысак
Какие эротические сны чаще всего снятся женщинам и мужчинам
Какие эротические сны чаще всего снятся женщинам и мужчинам
pixabay.com

Мужчины и женщины рассказали о том, какие эротические фантазии приходят к ним во снах.

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Британский сайт для знакомств Illicit Encounters провел опрос среди пользователей, спросив о самых частых эротических снах 1000 мужчин и 1000 женщин.

Оказалось, что 76% мужчин видят сны эротического характера, в том числе эротические кошмары, где что-то идет не так.

А женщины рассказали о том, что самыми тревожными для них были сны об измене партнера (такие видели 57% опрошенных).

Самые популярные эротические сны мужчин:

Секс с бывшей, секс, когда что-то идет не так, групповой секс, секс со знаменитостью, секс в общественном месте, мой партнер изменяет, секс с БДСМ, секс с коллегой по работе, секс с человеком, который считается просто другом.

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У женщин другая ситуация: 

Секс с другом, секс с коллегой по работе, секс с незнакомцем, секс с моим нынешним партнером, мой партнер изменяет, секс с бывшим, секс со знаменитостью, секс с боссом, групповой секс, секс с кем-то, кого вы ненавидите.

Напомним,

 

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