Сексолог рассказала, почему не стоит завидовать женщинам, которые испытывают мультиоргазмы

20 августа 2021 14:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Сексолог рассказала, почему не стоит завидовать женщинам, которые испытывают мультиоргазмы
Сексолог рассказала, почему не стоит завидовать женщинам, которые испытывают мультиоргазмы
pixabay.com

Многие женщины мечтают испытать мультиоргазм, однако все не так просто с этим явлением, считает эксперт.

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Известная сексолог Ольга Василенко рассказала, почему женщинам, способным испытывать мультиоргазм порой даже тяжелее в сексуальных отношениях, чем тем, кому природа не дала такой возможности. 

Мультиоргазм — это не миф, ощутить его могут от 8% до 20% женщин.

Явление это основано на врожденной способности организма (либо она есть, либо ее нет, научиться мультиоргазму невозможно). Если объяснять простым языком, то мультиоргазм предусматривает собой серию оргазмов для полного удовлетворения, которого женщина в обычных условиях достигает один раз.

Мультиоргазм не стоит путать с множественными оргазмами!

Вся серия оргазмов по силе ощущений сопоставима с единственным оргазмом, который ощущает женщина.

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Почему же не стоит завидовать возможности несколько раз за один секс ощутить оргазм, пусть и не такой сильный, как классический?

Не каждый мужчина может это понять, не каждого мужчину «хватает» на такую женщину. Из моей практики можно сделать выводы, что в начале отношений эта особенность воспринимается как ВАУ, а после может вызывать лишнее напряжение и даже ссоры. Мужчина уже эякулировал, а женщине надо еще и еще до полного удовлетворение.

Это может быть выматывающим фактором. 

Напомним, 

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