Получаем удовольствие: 3 новых способа усилить оргазм
Секс - удовольствие для двоих. Именно поэтому вы не должны забытая о себе в любовных утехах со своим мужчиной.
Дыхание
Зачастую перед оргазмом люди инстинктивно начинают либо часто дышать, либо вовсе задерживать дыхание. Попробуйте обратное: дышите медленно и глубоко. Это позволит вам прийти в осознанное состояние к моменту феерии и прочувствовать его "от" и "до".
Двигайтесь
Отсрочьте оргазм
Мужчины часто идут на такой трюк, чтобы достигнуть пика вместе с девушкой. Но и они получают бонус в виде более ярких ощущений. Почувствуйте момент, после которого оргазм уже неминуем. Затем несколько раз доведите себя до этого предоргазменного состояния и на время прекратите стимуляцию клитора. Попробуйте несколько раз отложить оргазм, а потом кончить.
Напомним,