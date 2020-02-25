Получаем удовольствие: 3 новых способа усилить оргазм

Секс - удовольствие для двоих. Именно поэтому вы не должны забытая о себе в любовных утехах со своим мужчиной.

Дыхание

По статистике, на 10 половых актов только 2 заканчиваются оргазмом . Сегодня мы расскажем, как увеличить это количество раз минимум в два.

Зачастую перед оргазмом люди инстинктивно начинают либо часто дышать, либо вовсе задерживать дыхание. Попробуйте обратное: дышите медленно и глубоко. Это позволит вам прийти в осознанное состояние к моменту феерии и прочувствовать его "от" и "до".

Двигайтесь

Отсрочьте оргазм

Удовольствие возможно только когда вы раскрепощены. Но часто именно во время полового акта женщины напряжены и скованы. Причиной может быть банальное стеснение или комплексы по поводу тела. Как мы уже говорили, мужчины не замечают наших переживаний по поводу лишней складки и целлюлита. Поэтому сконцентрируйтесь на удовольствии и двигайтесь в такт своему мужчине.

Мужчины часто идут на такой трюк, чтобы достигнуть пика вместе с девушкой. Но и они получают бонус в виде более ярких ощущений. Почувствуйте момент, после которого оргазм уже неминуем. Затем несколько раз доведите себя до этого предоргазменного состояния и на время прекратите стимуляцию клитора. Попробуйте несколько раз отложить оргазм, а потом кончить.

Напомним,