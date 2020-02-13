Мужское мнение: на что они никогда не обращают внимания во время секса

13 февраля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Мужское мнение: на что они никогда не обращают внимания во время секса
Мужское мнение: на что они никогда не обращают внимания во время секса
pixabay.com

Мы, девушки, часто переживаем из-за нашего внешнего вида и всякого рода мелочей во время секса.

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Сегодня мы расскажем, на счет чего вы можете не переживать вовсе, а просто насладиться процессом

Ваш запах "там"
Пока не изобрели духов для половых органов они не обязаны пахнуть дорогим парфюмом. Раз ваши отношения с мужчиной дошли до этапа близости, то, поверьте, последнее о чем он подумает, так это о запахе вашей вагины. 

Волосы на теле

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Волосы есть у всех, и это, не удивляйтесь, нормально. А то, что где-то вы не доглядели и оставили пару волосинок не должно смущать ни вашего партнера, ни вас. На вас же не производит впечатление дорожка из волос на теле мужчин. 

Недостаток влаги 

Естественная смазка редко вырабатывается в нужных количествах. Для этого люди придумали лубрикант. Он отлично увлажняет то, что нужно, и дарит ощущение скольжения, которого так часто не хватает при занятии обычным сексом. 

Подпрыгивающая грудь

Некоторых мужчин это даже скорее заводит. Таким образом они понимают, что делают все правильно и хорошо. 

Время достижения оргазма 

Да, нам, девушкам, требуется больше 5 минут, чтобы достичь удовлетворения. Партнер к этому должен относиться с пониманием и искать альтернативные способы, как помочь вам дойти до высшей ступеньки удовольствия. Главное - не симулируйте. Во-первых, мужчины это зачастую чувствуют. Во-вторых, обманывать саму себя - всегда плохая идея. 

Напомним, 

 

 

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