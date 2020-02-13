Мужское мнение: на что они никогда не обращают внимания во время секса
Мы, девушки, часто переживаем из-за нашего внешнего вида и всякого рода мелочей во время секса.
Ваш запах "там"
Пока не изобрели духов для половых органов они не обязаны пахнуть дорогим парфюмом. Раз ваши отношения с мужчиной дошли до этапа близости, то, поверьте, последнее о чем он подумает, так это о запахе вашей вагины.
Волосы на теле
Недостаток влаги
Естественная смазка редко вырабатывается в нужных количествах. Для этого люди придумали лубрикант. Он отлично увлажняет то, что нужно, и дарит ощущение скольжения, которого так часто не хватает при занятии обычным сексом.
Подпрыгивающая грудь
Некоторых мужчин это даже скорее заводит. Таким образом они понимают, что делают все правильно и хорошо.
Время достижения оргазма
Да, нам, девушкам, требуется больше 5 минут, чтобы достичь удовлетворения. Партнер к этому должен относиться с пониманием и искать альтернативные способы, как помочь вам дойти до высшей ступеньки удовольствия. Главное - не симулируйте. Во-первых, мужчины это зачастую чувствуют. Во-вторых, обманывать саму себя - всегда плохая идея.
Напомним,