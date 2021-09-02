Разогреваем партнера: как сделать так, чтобы он хотел
Влюбленность мужчины берет свое начало с сексуального влечения, нет ничего плохого в том, чтобы освоить искусство обольщения и получить власть над интересующим человеком.
Что такое сексуальностьсексуальной — не означает вести себя как девушка легкого поведения. Психологи отмечают, что сексуальность должна начинаться с уверенности самой женщины в том, что она желанна. Это психологическое состояние должно быть стабильным и не зависеть от выбранной одежды.
Сексуальность проявляется у женщины, которая любит свое тело.
Не оголяемся раньше времени
Мужчины прекрасно умеют фантазировать. На этапе флирта желательно не показывать мужчине, например, глубокое декольте, а намекать на телесные прелести. Ваш имидж не должен работать исключительно на соблазнение, главное, это соответствие статусу и возрасту и внутреннему миру.
Берем на крючок
Поэтому не бойтесь раскрываться, не отмораживайтесь, в конце концов.
Напомним,