Разогреваем партнера: как сделать так, чтобы он хотел

2 сентября 2021 14:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Разогреваем партнера: как сделать так, чтобы он хотел
Разогреваем партнера: как сделать так, чтобы он хотел
pixabay.com

Влюбленность мужчины берет свое начало с сексуального влечения, нет ничего плохого в том, чтобы освоить искусство обольщения и получить власть над интересующим человеком.

Что такое сексуальность

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Быть сексуальной — не означает вести себя как девушка легкого поведения. Психологи отмечают, что сексуальность должна начинаться с уверенности самой женщины в том, что она желанна. Это психологическое состояние должно быть стабильным и не зависеть от выбранной одежды.

Сексуальность проявляется у женщины, которая любит свое тело.  

Не оголяемся раньше времени

Мужчины прекрасно умеют фантазировать. На этапе флирта желательно не показывать мужчине, например, глубокое декольте, а намекать на телесные прелести. Ваш имидж не должен работать исключительно на соблазнение, главное, это соответствие статусу и возрасту и внутреннему миру.

Берем на крючок 

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Будьте живой и не прячьтесь за маской роковой женщины. Скорее всего, рядом с такой любой мужчина ощутит лишь страх и неуверенность, а не желание. Мужчине хочется быть рядом с живым, теплым и понимающим человеком. 

Поэтому не бойтесь раскрываться, не отмораживайтесь, в  конце концов. 

Напомним,

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