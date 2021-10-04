Токсичные друзья: как распознать и избавиться

4 октября 2021 18:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Токсичные друзья: как распознать и избавиться
Токсичные друзья: как распознать и избавиться
pixabay.com

Психолог Наталья Ежова дала несколько действенных советов о том, как избавиться от токсичных людей в своем близком окружении.

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Без друзей невозможно представить свою жизнь. Однако дружба предусматривает открытые, доверительные и комфортные отношения. Токсичными друзья тоже бывают, от таких людей следует избавиться без сожалений, идти дальше без них.

Токсичные друзья – это люди, которые только ноют и жалуются. После общения с ними у нас плохое самочувствие и подавленное настроение. Это все можно легко отслеживать после встреч. Если у вас упадок сил, нежелание работать, мысли только об этом человеке, то это точно токсичный собеседник.

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Психолог подчеркнула, что не стоит искать причину в себе, ведь токсические друзья как раз и питаются вашими яркими эмоциями. Люди-вампиры делают все возможные, чтобы вы тратили свою энергию на них, а не на себя. 

Напомним, 

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