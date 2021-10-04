Токсичные друзья: как распознать и избавиться

Психолог Наталья Ежова дала несколько действенных советов о том, как избавиться от токсичных людей в своем близком окружении.

Без друзей невозможно представить свою жизнь. Однако дружба предусматривает открытые, доверительные и комфортные отношения. Токсичными друзья тоже бывают, от таких людей следует избавиться без сожалений, идти дальше без них.

Токсичные друзья – это люди, которые только ноют и жалуются. После общения с ними у нас плохое самочувствие и подавленное настроение. Это все можно легко отслеживать после встреч. Если у вас упадок сил, нежелание работать, мысли только об этом человеке, то это точно токсичный собеседник.

Психолог подчеркнула, что не стоит искать причину в себе, ведь токсические друзья как раз и питаются вашими яркими эмоциями. Люди-вампиры делают все возможные, чтобы вы тратили свою энергию на них, а не на себя.

Напомним,