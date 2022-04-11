Травма свідка: як зрозуміти, що у вас проблеми після чужої трагедії
Навіть споглядаючи фото або відеоматеріали звірств російських солдат у мережі можна отримати психологічну травму свідка.
У психології такий стан називають травмою свідка. Це коли людина, спостерігаючи за насиллям, яке її не стосується, не може впоратися з інформацією.
Як зрозуміти, що у вас травма свідка
1. Якщо після перегляду новин ви уявляєте, що це жахіття могло статися з вами або вашими близькими.
Детальні фантазії стимулюють відчуття страху та навіть панічні атаки.
3. Найчастіше ви відчуваєте гнів, злість, ви думаєте про помсту.
Психологи зазначають, що наслідки травми можуть виявитися через час.
Не треба доводити себе до такого стану, а якщо ви вже впізнали свої симптоми, саме час звернутися до психолога.
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