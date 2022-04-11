Травма свідка: як зрозуміти, що у вас проблеми після чужої трагедії

Травма свідка: як зрозуміти, що у вас проблеми після чужої трагедії

Навіть споглядаючи фото або відеоматеріали звірств російських солдат у мережі можна отримати психологічну травму свідка.

Спеціалісти кажуть, що у стані стресу, емоційного вигорання знаходяться навіть люди, які перебувають у відносній безпеці. Руйнування Харкова і Маріуполя, звірства у Бучі і Гостомелі нікого не залишають байдужими. Від побаченого можна навіть отримати психологічну травму.

У психології такий стан називають травмою свідка. Це коли людина, спостерігаючи за насиллям, яке її не стосується, не може впоратися з інформацією.

Як зрозуміти, що у вас травма свідка

1. Якщо після перегляду новин ви уявляєте, що це жахіття могло статися з вами або вашими близькими.

Детальні фантазії стимулюють відчуття страху та навіть панічні атаки.

2. Ви постійно відчуваєте безпорадність. Вам соромно, що ви перебуваєте у безпечному місці. Але вплинути на ситуацію ви не можете.

3. Найчастіше ви відчуваєте гнів, злість, ви думаєте про помсту.

Психологи зазначають, що наслідки травми можуть виявитися через час.

Не треба доводити себе до такого стану, а якщо ви вже впізнали свої симптоми, саме час звернутися до психолога.

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